США интересует сохранение свободы судоходства в Ормузе, заявил Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что оценка ситуации в Ормузском проливе будет основываться на обеспечении свободы судоходства.

ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. США оценивают ситуацию в Ормузском проливе, исходя из реального обеспечения свободы судоходства, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США получили от Ирана заверения, что Тегеран не взимает никаких сборов с судов за проход через Ормузский пролив. В среду министр энергетики США Крис Райт сообщил, что на тот момент через Ормузский пролив прошли около 72 судов, транспортировавших порядка 20 миллионов баррелей нефти.

"Нас интересует... то, двигаются ли корабли (в Ормузском проливе - ред.). Если корабли ходят так, как должны, именно по этому мы и будем судить (о ситуации в проливе – ред.)", - сказал Рубио журналистам в Бахрейне.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта.

Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.