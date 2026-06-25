Рубио не стал отвечать, как соседи Ирана потребуют компенсацию

Краткий пересказ от РИА ИИ Госсекретарь США Марко Рубио отказался комментировать, как и в какой форме страны Персидского залива потребуют компенсацию за урон, нанесенный в ходе конфликта с Ираном.

Он признал, что этот вопрос поднимался на встрече с министрами иностранных дел стран Персидского залива и королем Бахрейна.

Он добавил, что они заинтересованы в компенсации.

ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в четверг отказался комментировать, как и в какой форме страны Персидского залива потребуют компенсацию за урон, нанесенный в ходе конфликта с Ираном.

"Я не буду строить сейчас догадки о том, как этот вопрос будет решен", - сказал Рубио журналистам в ходе визита по странам Персидского залива

Вместе с тем, он признал, что этот вопрос поднимался на прошедшей в четверг встрече с министрами иностранных дел стран Персидского залива и королем Бахрейна.

"Это одна из вещей, в которых они заинтересованы. И одна из вещей, которые, как я думаю, нам придется решать в какой-то момент", - отметил Рубио.