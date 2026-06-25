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Рубио не стал отвечать, как соседи Ирана потребуют компенсацию - РИА Новости, 25.06.2026
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17:11 25.06.2026
Рубио не стал отвечать, как соседи Ирана потребуют компенсацию

Рубио не стал отвечать, как и в какой форме соседи Ирана потребуют компенсацию

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио отказался комментировать, как и в какой форме страны Персидского залива потребуют компенсацию за урон, нанесенный в ходе конфликта с Ираном.
  • Он признал, что этот вопрос поднимался на встрече с министрами иностранных дел стран Персидского залива и королем Бахрейна.
  • Он добавил, что они заинтересованы в компенсации.
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в четверг отказался комментировать, как и в какой форме страны Персидского залива потребуют компенсацию за урон, нанесенный в ходе конфликта с Ираном.
"Я не буду строить сейчас догадки о том, как этот вопрос будет решен", - сказал Рубио журналистам в ходе визита по странам Персидского залива.
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Вместе с тем, он признал, что этот вопрос поднимался на прошедшей в четверг встрече с министрами иностранных дел стран Персидского залива и королем Бахрейна.
"Это одна из вещей, в которых они заинтересованы. И одна из вещей, которые, как я думаю, нам придется решать в какой-то момент", - отметил Рубио.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
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