США намерены выстраивать конструктивный диалог с Ираном, заявил Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении выстраивать конструктивный диалог с Ираном.
- Рубио выразил надежду на достижение соглашений с Ираном и позитивный результат диалога.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты намерены выстраивать конструктивный диалог и добиваться новых соглашений с Ираном, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Соединенные Штаты... намерены воспользоваться возможностью для начала конструктивного диалога и, как мы надеемся, достижения соглашений с Ираном. И мы надеемся, что это приведет к очень позитивному результату", - сказал Рубио на встрече с советом сотрудничества арабских государств Персидского залива.