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США намерены выстраивать конструктивный диалог с Ираном, заявил Рубио - РИА Новости, 25.06.2026
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11:05 25.06.2026 (обновлено: 11:18 25.06.2026)
США намерены выстраивать конструктивный диалог с Ираном, заявил Рубио

Рубио: США хотят конструктивного диалога с Тегераном

© REUTERS / Eric LeeГоссекретарь США Марко Рубио на встрече с советом сотрудничества арабских государств Персидского залива
Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с советом сотрудничества арабских государств Персидского залива - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Eric Lee
Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с советом сотрудничества арабских государств Персидского залива
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении выстраивать конструктивный диалог с Ираном.
  • Рубио выразил надежду на достижение соглашений с Ираном и позитивный результат диалога.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты намерены выстраивать конструктивный диалог и добиваться новых соглашений с Ираном, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Соединенные Штаты... намерены воспользоваться возможностью для начала конструктивного диалога и, как мы надеемся, достижения соглашений с Ираном. И мы надеемся, что это приведет к очень позитивному результату", - сказал Рубио на встрече с советом сотрудничества арабских государств Персидского залива.
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