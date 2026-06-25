Уполномоченный президент Венесуэлы сообщила о разговоре с Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первого составила 7,2, а второго — 7,5.
- По меньшей мере 32 человека погибли и более 700 получили ранения.
- Рубио выразил поддержку венесуэльскому народу после землетрясения.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила о разговоре с госсекретарем США Марко Рубио, который выразил поддержку венесуэльскому народу после землетрясения.
"Я разговаривала по телефону с государственным секретарем США Марко Рубио, который выразил свою солидарность и поддержку венесуэльскому народу в эти трудные для нашей страны времена", - написала Родригес в своем Telegram-канале.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что по меньшей мере 32 человека погибли и более 700 получили ранения в результате мощного землетрясения.