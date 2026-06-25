Уполномоченный президент Венесуэлы сообщила о разговоре с Рубио

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила о разговоре с госсекретарем США Марко Рубио, который выразил поддержку венесуэльскому народу после землетрясения.

В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что по меньшей мере 32 человека погибли и более 700 получили ранения в результате мощного землетрясения.