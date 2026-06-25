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Уполномоченный президент Венесуэлы сообщила о разговоре с Рубио - РИА Новости, 25.06.2026
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10:04 25.06.2026
Уполномоченный президент Венесуэлы сообщила о разговоре с Рубио

Родригес: Рубио выразил поддержку венесуэльскому народу после землетрясения

© AP Photo / Allison RobbertГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Госсекретарь США Марко Рубио
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первого составила 7,2, а второго — 7,5.
  • По меньшей мере 32 человека погибли и более 700 получили ранения.
  • Рубио выразил поддержку венесуэльскому народу после землетрясения.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила о разговоре с госсекретарем США Марко Рубио, который выразил поддержку венесуэльскому народу после землетрясения.
"Я разговаривала по телефону с государственным секретарем США Марко Рубио, который выразил свою солидарность и поддержку венесуэльскому народу в эти трудные для нашей страны времена", - написала Родригес в своем Telegram-канале.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что по меньшей мере 32 человека погибли и более 700 получили ранения в результате мощного землетрясения.
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В миреВенесуэлаСШАМарко РубиоЗемлетрясение в Венесуэле
 
 
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