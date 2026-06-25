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В РПЦ призвали разработать стратегию биомедицинской безопасности - РИА Новости, 25.06.2026
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Религия
 
15:29 25.06.2026
В РПЦ призвали разработать стратегию биомедицинской безопасности

Иерей Лукьянов: необходимо принять федеральный закон о биоэтике

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов призвал усилить госконтроль за хранением и перемещением репродуктивной ткани человека, разработать стратегию безопасности биомедицинских технологий и принять федеральный закон о биоэтике.
  • Он отметил проблему отсутствия учета репродуктивных тканей и эмбрионов, а также указал на необходимость контроля за криобанками и их владельцами.
  • Клирик призвал регламентировать научные исследования в сфере вспомогательных репродуктивных технологий и рассмотреть возможность принятия модельного закона для стран СНГ о биоэтике.
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Госконтроль за хранением и перемещением репродуктивной ткани человека необходимо усилить, разработать стратегию безопасности биомедицинских технологий и принять федеральный закон о биоэтике, призвал председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
Лукьянов в среду выступил на Петербургском международном юридическом форуме. XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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"Сегодня в контексте национальной безопасности Церковь признает необходимым ужесточение государственного контроля за хранением и перемещением репродуктивной ткани, в первую очередь эмбрионов человека… Особенная проблема – статучет репродуктивных тканей и эмбрионов. В практике уже встречаются случаи браков между лицами, родившимися с помощью ВРТ от одного донора. Государство не обладает информацией о движении репродуктивных тканей и эмбрионов в России и за ее пределами", - сказал Лукьянов.
По его словам, это очень актуальная тема. "К примеру, резонансное дело, по которому был вынесен приговор в 2023-м году - 11 уголовных дел по торговле детьми под прикрытием суррогатного материнства. Суррогатные матери по контракту обязаны были отправлять свой генетический материал в "Нотерра Корпорейшн", штат Калифорния (США). Какое количество этого материала было отправлено, с какими целями и какие результаты получила американская биолаборатория - остается для нас закрытым. Поэтому, конечно, это вопрос национальной безопасности", - пояснил священник.
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В связи с этим он призвал "рассмотреть возможность принятия стратегии безопасности биомедицинских технологий и развития биоэтики в Российской Федерации", а также интегрировать в правовую систему принципов биоэтики "путем принятия по возможности отдельного федерального закона о биоэтике и внесения изменений в действующие нормативно-правовые акты, предусмотрев создание и правовое обеспечение деятельности институтов, комитетов в сфере биоэтики".
"Также необходимо обсудить возможность инициирования со стороны России разработки и принятия модельного закона для стран СНГ о биоэтике, а также совершенствование нормативного регулирования в части установления порядка ввоза-вывоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза биологических и репродуктивных тканей человека", - добавил он.
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Кроме того, по его словам, необходимо обратить внимание на тему "брошенных, эмбрионах в частных клиниках, замороженных детей". Он призвал установить госконтроль за криобанками и их владельцами, так как "огромное количество иностранцев до сих пор, при нашей текущей военной ситуации, контролируют крупнейшие в нашей стране биобанки", что "это формирует черный рынок эмбрионов, так как нет четкой нормы, отвечающей за судьбу брошенных эмбрионов".
"Опыт работы Русской православной церкви по профилактике абортов показывает, что источником практически всех нарушений законодательства в отрасли являются частные коммерческие медорганизации. Цель их создания - получение прибыли, этические вопросы для них второстепенны. Ответом является передача хранения брошенных эмбрионов и геномной информации в исключительную компетенцию медицинских организаций государственной системы здравоохранения", - рассказал глава патриаршей комиссии.
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Также священник призвал регламентировать научные исследования в сфере вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). "Почти во всех развитых странах законодательно запрещены планирование человека, дизайнерские эмбрионы с заданными характеристиками, наследуемая модификация генома, создание химер человека и животного. В России действуют временные моратории на создание химер и исследования на эмбрионах человека. При этом нет единого нормативного правового акта, регулирующего все аспекты медико-генетических исследований. Исходя из ответственности пред будущими и нынешними поколениями, мы должны такую работу проводить", - заключил Лукьянов.
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