Россиянин, которого считали попавшим в рабство в Таиланде, вылетел в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянин Сергей Брешенков, которого разыскивали в Таиланде как пропавшего, вылетел на родину из аэропорта Пхукета 24 июня.
- Ранее Сергей отправил своей девушке СМС-сообщение с просьбой о помощи, в котором говорилось, что его поят наркотиками и он не знает, где находится.
- У родных и друзей россиянина возникли опасения, что он мог согласиться на недобросовестное предложение «хорошей работы в Юго-Восточной Азии» и оказаться на положении раба в одном из мошеннических колл-центров в Мьянме.
БАНГКОК, 25 июн - РИА Новости. Россиянин Сергей Брешенков, недавний выпускник вуза, которого разыскивали в Таиланде российские волонтеры, как пропавшего и вероятно вывезенного в рабство в мошеннический колл-центр в Мьянме, вылетел на родину из аэропорта Пхукета 24 июня, сообщили РИА Новости в Бюро иммиграционной полиции Таиланда.
Ранее сообщалось, что, по информации российских волонтеров в Таиланде, в воскресенье 21 июня россиянин отправил смс-сообщение своей девушке в Россию, после которого друзья россиянина и обратились к волонтерам с просьбой о помощи в его поиске. "Я жив, у меня выкинули все вещи, поят наркотиками, я трясусь, у меня… Я не знаю, где я", - говорилось в смс-сообщении.
У родных и друзей россиянина возникли опасения, что Сергей, искавший высокооплачиваемую работу, мог по незнанию согласиться на недобросовестное предложение "хорошей работы в Юго-Восточной Азии" и оказаться на положении раба в одном из мошеннических колл-центров в соседней с Таиландом Мьянме.