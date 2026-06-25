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Россиянин, которого считали попавшим в рабство в Таиланде, вылетел в Москву - РИА Новости, 25.06.2026
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15:00 25.06.2026
Россиянин, которого считали попавшим в рабство в Таиланде, вылетел в Москву

Россиянин, которого считали попавшим в рабство в Мьянме, вылетел в Москву

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкТуристы на набережной в Таиланде
Туристы на набережной в Таиланде - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Туристы на набережной в Таиланде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянин Сергей Брешенков, которого разыскивали в Таиланде как пропавшего, вылетел на родину из аэропорта Пхукета 24 июня.
  • Ранее Сергей отправил своей девушке СМС-сообщение с просьбой о помощи, в котором говорилось, что его поят наркотиками и он не знает, где находится.
  • У родных и друзей россиянина возникли опасения, что он мог согласиться на недобросовестное предложение «хорошей работы в Юго-Восточной Азии» и оказаться на положении раба в одном из мошеннических колл-центров в Мьянме.
БАНГКОК, 25 июн - РИА Новости. Россиянин Сергей Брешенков, недавний выпускник вуза, которого разыскивали в Таиланде российские волонтеры, как пропавшего и вероятно вывезенного в рабство в мошеннический колл-центр в Мьянме, вылетел на родину из аэропорта Пхукета 24 июня, сообщили РИА Новости в Бюро иммиграционной полиции Таиланда.
"Гражданин России Сергей Брешенков вылетел в Россию из международного аэропорта провинции Пхукет рейсом СУ 285 авиакомпании "Аэрофлот" в 10.35 (06.35 мск) 24 июня 2026 года", - заявили РИА Новости в полиции.
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Ранее сообщалось, что, по информации российских волонтеров в Таиланде, в воскресенье 21 июня россиянин отправил смс-сообщение своей девушке в Россию, после которого друзья россиянина и обратились к волонтерам с просьбой о помощи в его поиске. "Я жив, у меня выкинули все вещи, поят наркотиками, я трясусь, у меня… Я не знаю, где я", - говорилось в смс-сообщении.
У родных и друзей россиянина возникли опасения, что Сергей, искавший высокооплачиваемую работу, мог по незнанию согласиться на недобросовестное предложение "хорошей работы в Юго-Восточной Азии" и оказаться на положении раба в одном из мошеннических колл-центров в соседней с Таиландом Мьянме.
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