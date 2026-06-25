Россиянин, которого считали попавшим в рабство в Таиланде, вылетел в Москву

БАНГКОК, 25 июн - РИА Новости. Россиянин Сергей Брешенков, недавний выпускник вуза, которого разыскивали в Таиланде российские волонтеры, как пропавшего и вероятно вывезенного в рабство в мошеннический колл-центр в Мьянме, вылетел на родину из аэропорта Пхукета 24 июня, сообщили РИА Новости в Бюро иммиграционной полиции Таиланда.

Ранее сообщалось, что, по информации российских волонтеров в Таиланде, в воскресенье 21 июня россиянин отправил смс-сообщение своей девушке в Россию, после которого друзья россиянина и обратились к волонтерам с просьбой о помощи в его поиске. "Я жив, у меня выкинули все вещи, поят наркотиками, я трясусь, у меня… Я не знаю, где я", - говорилось в смс-сообщении.