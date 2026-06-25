Солнцев сообщил о начале реконструкции оренбургского цирка

УФА, 25 июн - РИА Новости. Строители начали реконструкцию цирка в Оренбурге, ремонтные работы планируется завершить к 2028 году, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на платформе " Строители начали реконструкцию цирка в Оренбурге, ремонтные работы планируется завершить к 2028 году, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на платформе " Макс".

"Любимый многими поколениями Оренбургский цирк начинает преображение! Подрядчики приступили к демонтажным работам. Это первый серьезный ремонт в истории здания. Единственная реконструкция проводилась в 70-х годах прошлого века. И, конечно, сегодня здание должно выглядеть по-другому", - сказал Евгений Солнцев.

Строители полностью обновят внутреннее и внешнее пространство. Появится совсем другой цирковой манеж, комфортный зрительный зал. Подкупольное пространство оснастят современным оборудованием.

"Новые гримерные, уверен, также порадуют артистов. Просторное фойе, игровые зоны и фудкорт – это часть нового проекта. В дизайне мы решили выдержать региональный колорит и использовать в интерьере знаменитые звериные мотивы сарматского золота. Особо отмечу, что капитальный ремонт позволит работать цирку в круглогодичном режиме", - отметил губернатор Оренбургской области.

Финансирование этого грандиозного проекта осуществляется из средств регионального бюджета и собственных средств партнера – Российской государственной цирковой компании, добавил Евгений Солнцев.