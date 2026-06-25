Захарова назвала блокировки приложений VK в App Store актом цензуры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захарова назвала блокировку российских приложений в App Store актом политической цензуры.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала удаление российских приложений в App Store циничным и вопиющим актом политической цензуры.
«
"Можно, на мой взгляд, окончательно ставить крест на каких-либо рассуждениях о цифровых свободах, о которых так любят пафосно вещать представители и руководители американских IT-корпораций", — сказала она на брифинге.
Apple планирует повысить цены на продукцию
18 июня, 01:14
Дипломат подчеркнула, что все было сделано в одностороннем порядке без предупреждения: каких-либо претензий не направлялось.
Сегодня Apple удалила все сервисы VK из магазина приложений, включая социальную сеть. Под ограничения также попали VK Видео, VK Музыка, VK Мессенджер, Mail, Одноклассники, Юла, VK Знакомства, Дзен, Облако Mail, Маруся, VK Клипы, VK Почта.
В российской компании рассказали, что все сервисы, которые были установлены ранее, продолжат работать. Однако действия американской корпорации приведут к тому, что пользователи перестанут получать push-уведомления.
В VK добавили, что Apple ввела ограничения без предупреждений, лишив россиян доступа к востребованным приложениям.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение американской компании по меньшей мере странным. Он подчеркнул, что оно бьет по интересам русскоговорящих пользователей по всему миру. Сложившаяся ситуация поднимает вопрос, насколько можно доверять этой площадке, отметили в Кремле, добавив, что российские ведомства обратятся в Apple за разъяснениями.
Минцифры отметило, что считает удаление приложений VK из App Store политически мотивированным шагом и примером недобросовестной конкуренции. Ведомство попросило ФАС проверить корпорацию с точки зрения соблюдения законов.