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Посол Румынии в России покинул здание МИД - РИА Новости, 25.06.2026
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15:28 25.06.2026 (обновлено: 15:47 25.06.2026)
Посол Румынии в России покинул здание МИД

Посол Румынии в России покинул здание МИД, он провел там около получаса

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Румынии в России Кристиан Истрате у здания Министерства иностранных дел РФ в Москве
Чрезвычайный и полномочный посол Румынии в России Кристиан Истрате у здания Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Чрезвычайный и полномочный посол Румынии в России Кристиан Истрате у здания Министерства иностранных дел РФ в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Румынии в России Кристиан Истрате посетил здание МИД и покинул его спустя около 30 минут.
  • Официальный представитель МИД России заявила, что румынскому послу будет объявлено об ответных действиях российской стороны в связи с закрытием генконсульства в Констанце после инцидента с дроном.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Посол Румынии в России Кристиан Истрате покинул здание МИД, он пробыл там около 30 минут, передает корреспондент РИА Новости.
Посол отказался от комментариев после выхода из здания российского дипломатического ведомства.
Официальный представитель МИД России заявила РИА Новости в четверг, что румынскому послу будет объявлено об ответных действиях российской стороны в связи с закрытием генконсульства в Констанце после инцидента с дроном.
Министерство обороны Румынии в конце мая сообщило о попаднии беспилотника в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что из-за инцидента было решено объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство РФ в этом городе.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила РИА Новости, что шумиха вокруг беспилотника в Румынии была нужна западникам, чтобы обосновать закрытие российского генконсульства в Констанце.
В воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских беспилотников. Так, посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявлял, что именно с украинской территории дроны залетали на чужую территорию. На территории Молдавии также неоднократно обнаруживали обломки беспилотников, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон украинского конфликта принадлежали дроны.
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