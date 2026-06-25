Посол Румынии в России покинул здание МИД

Чрезвычайный и полномочный посол Румынии в России Кристиан Истрате у здания Министерства иностранных дел РФ в Москве

Чрезвычайный и полномочный посол Румынии в России Кристиан Истрате у здания Министерства иностранных дел РФ в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол Румынии в России Кристиан Истрате посетил здание МИД и покинул его спустя около 30 минут.

Официальный представитель МИД России заявила, что румынскому послу будет объявлено об ответных действиях российской стороны в связи с закрытием генконсульства в Констанце после инцидента с дроном.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Посол Румынии в России Кристиан Истрате покинул здание МИД, он пробыл там около 30 минут, передает корреспондент РИА Новости.

Посол отказался от комментариев после выхода из здания российского дипломатического ведомства.

Официальный представитель МИД России заявила РИА Новости в четверг, что румынскому послу будет объявлено об ответных действиях российской стороны в связи с закрытием генконсульства в Констанце после инцидента с дроном.

Министерство обороны Румынии в конце мая сообщило о попаднии беспилотника в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что из-за инцидента было решено объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство РФ в этом городе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила РИА Новости, что шумиха вокруг беспилотника в Румынии была нужна западникам, чтобы обосновать закрытие российского генконсульства в Констанце.