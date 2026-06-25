Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лавров проведет встречу с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич 1 июля.
- На встрече будет уделено внимание практическим аспектам взаимодействия России и МККК в контексте украинского кризиса.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 1 июля проведет встречу с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
"Первого июля министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с президентом Международного комитета Красного креста Мирьяной Сполярич. Она будет находиться в Москве с рабочим визитом", - сказала она в ходе брифинга в четверг.
Отдельное внимание будет уделено практическим аспектам взаимодействию России и МККК в контексте украинского кризиса, включая верификацию данных о преступлениях киевского режима, отметила Захарова.