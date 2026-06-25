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Лавров 1 июля встретится с главой Международного комитета Красного Креста - РИА Новости, 25.06.2026
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15:20 25.06.2026 (обновлено: 15:26 25.06.2026)
Лавров 1 июля встретится с главой Международного комитета Красного Креста

Лавров 1 июля встретится с главой МККК Сполярич

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров проведет встречу с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич 1 июля.
  • На встрече будет уделено внимание практическим аспектам взаимодействия России и МККК в контексте украинского кризиса.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 1 июля проведет встречу с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
"Первого июля министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с президентом Международного комитета Красного креста Мирьяной Сполярич. Она будет находиться в Москве с рабочим визитом", - сказала она в ходе брифинга в четверг.
Отдельное внимание будет уделено практическим аспектам взаимодействию России и МККК в контексте украинского кризиса, включая верификацию данных о преступлениях киевского режима, отметила Захарова.
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