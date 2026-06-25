В силу сезона западная медийка в данный момент наперебой составляет списки отпускного чтения. А там — книги Толстого. Романы Достоевского. Рассказы Чехова.

Четыре с лишним года попыток отмены русских писателей привели к такому результату.

Мессмедиа следуют за трендами в соцсетях. А соцсети следуют в ритме жизни блогеров и блогерок. Зумеров и зумерок.

А те — не ангажированные, не зараженные вирусами русофобии парни и девчата — открывают для себя нашу культуру. Потому что им своя, в общем, надоела. Приелась. Там нет того, что ищет любая юность, — в западной культуре нет искренности, из нее исчезла любовь, не осталось никаких эмоций. Лишь тупая жвачка потребления. И в той литературе нет главного: правды.

Западная медийка, уже с перенастроенными антеннами, естественно, получила по оглоблям от украинцев. Те сочли происходящее зрадой. Ну и закатили истерику.

За криками и нецензурщиной прячется фрустрация — неизменная спутница поражения. Ну и непонимание, конечно: потратив десятки миллиардов на демонизацию нашей страны именно что в соцсетях и именно для западных отрочества и юности, сетевым русофобствующим украинским активистам прилетела такая вот ответка.

Западная медийка, работая по четким лекалам, умея в то, что они называют нарративом (повествование), умея в продюсинг (организация события, если по-русски), обладая исключительной монополией на продвижение единственно правильной точки зрения (глобалистский взгляд на нас), споткнулась на самой малости.

Она недоучла масштаба собственной лжи, ставшей фундаментом для всех методичек.

Против нас в самом начале СВО действовали опытные персонажи, среди нанятого персонала значились люди небесталанные, а мощь пропаганды была тотальной — в геббельсовском смысле этого слова. Однако конструкт их был обречен на разрушение.

Планировщики информационной войны, ее стратеги и тактики недоучли мелочи. Для них — мелочи. Ничего не значащей. Они недоучли, что правда всегда побеждает в столкновении с ложью.

Россия на протяжении всех четырех лет СВО говорила правду. Транслировала правду. Настаивала на правде. Не обращая внимание на разные пораженческие "максимы" вроде "первой на войне уничтожают истину".

Россия упрямо и последовательно, несмотря на и вопреки всему, говорила, сообщала, объясняла реальное положение вещей. На ЛБС. В дипломатии. В геополитике. По всему, как говорится, фронту.

Нам было что защищать, говоря правду. И кого защищать у нас тоже было. И есть. Наше русское повествование, в отличие от прицепленного западниками и отрегулированного киевского "нарратива", было построено на честном диалоге. Всех со всеми. Мы транслировали реальность — какая она есть. А не занимались специальным продюсингом видео, чтобы то, как говорится, зашло целевой аудитории.

Западные обыватели пусть не очень интеллектуально продвинутые, но пока не разучились отличать фальшивки от подлинников.

Наше общее честное повествование — из корней русской литературы. Наши писатели были военкорами и занимались военной публицистикой тогда, когда этих терминов не существовало в природе. Кто не согласен, может перечитать корреспонденции военкора Льва Толстого. Они называются "Севастопольские рассказы".

Традиция сообщать, информировать, обсуждать, разбираться — и чтобы без вранья — она исключительно наша. Наш такой вот русский эксклюзив.

Традиция говорить правду многодесятилетняя. С момента основания Совинформбюро в июне 1941-го, в сводках которого никто, никогда и ни разу не попытался выдать желаемое за действительное. Тогда, 85 лет назад, на информационном фронте было ох как жарко и тоже очень тяжело. Нас точно так же демонизировали, врали про нас, клеветали на нас. Тогдашние военкоры — наши великие писатели — брали информационные "опорники" врага. И побеждали в схватке. Потому что говорили правду.

Западная медийка и ее украинские протеже, решив лгать, врать, вводить в заблуждение, работать на публику и на "комментики", оказалась в сконструированной ими же ловушке.

Вранье надоело настолько, что захотелось правды. Правду пошли искать у русских классиков. Нашли. Ну а наш перевес (вначале) и победа (вскоре после) стали лишь вопросом времени.