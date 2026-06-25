Рейтинг@Mail.ru
Сила — в правде: как Россия выиграла информационную войну - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 25.06.2026

Сила — в правде: как Россия выиграла информационную войну

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
В силу сезона западная медийка в данный момент наперебой составляет списки отпускного чтения. А там — книги Толстого. Романы Достоевского. Рассказы Чехова.
Четыре с лишним года попыток отмены русских писателей привели к такому результату.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Им — хаос, нам — великая Россия: Запад понял, что он проиграл
6 июня, 08:00
Мессмедиа следуют за трендами в соцсетях. А соцсети следуют в ритме жизни блогеров и блогерок. Зумеров и зумерок.
А те — не ангажированные, не зараженные вирусами русофобии парни и девчата — открывают для себя нашу культуру. Потому что им своя, в общем, надоела. Приелась. Там нет того, что ищет любая юность, — в западной культуре нет искренности, из нее исчезла любовь, не осталось никаких эмоций. Лишь тупая жвачка потребления. И в той литературе нет главного: правды.
Западная медийка, уже с перенастроенными антеннами, естественно, получила по оглоблям от украинцев. Те сочли происходящее зрадой. Ну и закатили истерику.
За криками и нецензурщиной прячется фрустрация — неизменная спутница поражения. Ну и непонимание, конечно: потратив десятки миллиардов на демонизацию нашей страны именно что в соцсетях и именно для западных отрочества и юности, сетевым русофобствующим украинским активистам прилетела такая вот ответка.
Западная медийка, работая по четким лекалам, умея в то, что они называют нарративом (повествование), умея в продюсинг (организация события, если по-русски), обладая исключительной монополией на продвижение единственно правильной точки зрения (глобалистский взгляд на нас), споткнулась на самой малости.
Она недоучла масштаба собственной лжи, ставшей фундаментом для всех методичек.
Против нас в самом начале СВО действовали опытные персонажи, среди нанятого персонала значились люди небесталанные, а мощь пропаганды была тотальной — в геббельсовском смысле этого слова. Однако конструкт их был обречен на разрушение.
Планировщики информационной войны, ее стратеги и тактики недоучли мелочи. Для них — мелочи. Ничего не значащей. Они недоучли, что правда всегда побеждает в столкновении с ложью.
А Россия на протяжении всех четырех лет СВО говорила правду. Транслировала правду. Настаивала на правде. Не обращая внимание на разные пораженческие "максимы" вроде "первой на войне уничтожают истину".
Россия упрямо и последовательно, несмотря на и вопреки всему, говорила, сообщала, объясняла реальное положение вещей. На ЛБС. В дипломатии. В геополитике. По всему, как говорится, фронту.
Нам было что защищать, говоря правду. И кого защищать у нас тоже было. И есть. Наше русское повествование, в отличие от прицепленного западниками и отрегулированного киевского "нарратива", было построено на честном диалоге. Всех со всеми. Мы транслировали реальность — какая она есть. А не занимались специальным продюсингом видео, чтобы то, как говорится, зашло целевой аудитории.
Западные обыватели пусть не очень интеллектуально продвинутые, но пока не разучились отличать фальшивки от подлинников.
Наше общее честное повествование — из корней русской литературы. Наши писатели были военкорами и занимались военной публицистикой тогда, когда этих терминов не существовало в природе. Кто не согласен, может перечитать корреспонденции военкора Льва Толстого. Они называются "Севастопольские рассказы".
Традиция сообщать, информировать, обсуждать, разбираться — и чтобы без вранья — она исключительно наша. Наш такой вот русский эксклюзив.
Традиция говорить правду многодесятилетняя. С момента основания Совинформбюро в июне 1941-го, в сводках которого никто, никогда и ни разу не попытался выдать желаемое за действительное. Тогда, 85 лет назад, на информационном фронте было ох как жарко и тоже очень тяжело. Нас точно так же демонизировали, врали про нас, клеветали на нас. Тогдашние военкоры — наши великие писатели — брали информационные "опорники" врага. И побеждали в схватке. Потому что говорили правду.
Западная медийка и ее украинские протеже, решив лгать, врать, вводить в заблуждение, работать на публику и на "комментики", оказалась в сконструированной ими же ловушке.
Вранье надоело настолько, что захотелось правды. Правду пошли искать у русских классиков. Нашли. Ну а наш перевес (вначале) и победа (вскоре после) стали лишь вопросом времени.
Ложь и вранье проиграли правде. Правда всегда оказывается сильнее. Если совсем точно — наша сила и есть правда. Поэтому мы и победили.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
В глобальной гонке за суверенитет пришло время русского наступления
5 июня, 21:24
 
СовинформбюроРоссияАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала