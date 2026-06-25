Наемника из Колумбии, воевавшего за ВСУ, заочно осудили на 14 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Наемник из Колумбии Мендоса Монтеро, воевавший на стороне Киева против российской армии, заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима.
- Монтеро признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество), и объявлен в международный розыск.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Наемник из Колумбии Мендоса Монтеро, воевавший на стороне Киева против российской армии, заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима, сообщает Следственный комитет России.
"Монтеро за материальное вознаграждение в качестве наемника в составе 49 отдельного пехотного батальона "Карпатская сечь" сухопутных войск Вооруженных сил Украины участвовал в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации... Приговором суда Монтеро заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Отбывать его он будет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
Отмечается, что он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество), объявлен в международный розыск.
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11 декабря 2025, 16:40