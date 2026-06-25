Российских туристов в обрушившемся отеле в Венесуэле не было

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Организованных туристов из России в обрушившемся в результате землетрясения отеле на побережье Венесуэлы, по предварительной информации, не было, заявили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Ночью у берегов Венесуэлы произошло мощное землетрясение. По данным Национальной геологической службы США, всего было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Они произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Ведомство также объявило угрозу цунами. Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что после серии мощных землетрясений в стране были зафиксированы разрушения строений, включая жилые, в Каракасе, а также в штатах Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон.