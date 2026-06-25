В МИД рассказали о принципиальном пункте в договоре по Украине

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Москва настаивает на гарантиях безопасности для России в юридически обязывающем договоре по Украине, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

Весной 2022-го в Турции парафировали проект мирного договора между Россией и Украиной, согласованный во время очных встреч делегаций двух сторон.

На выступлении в Министерстве иностранных дел в 2024-м Путин назвал условия для завершения конфликта: Киев должен вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от планов вступить в НАТО.