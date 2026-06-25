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В МИД рассказали о принципиальном пункте в договоре по Украине - РИА Новости, 25.06.2026
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04:44 25.06.2026 (обновлено: 09:44 25.06.2026)
В МИД рассказали о принципиальном пункте в договоре по Украине

Грушко: Россия настаивает на гарантиях безопасности в договоре по Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва настаивает на надежных гарантиях безопасности для России в юридически обязывающем договоре по Украине, заявили в МИД.
  • Формат в этом вопросе второстепенный.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Москва настаивает на гарантиях безопасности для России в юридически обязывающем договоре по Украине, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
«
"Формат — это второе дело. Нужны надежнейшие гарантии безопасности. Вот что самое главное. В какой форме это будет воплощено — это уже другой вопрос", — сказал он в интервью газете "Известия".
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