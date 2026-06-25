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Россия будет добиваться отмены решения совета ИКАО по MH17 - РИА Новости, 25.06.2026
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04:07 25.06.2026
Россия будет добиваться отмены решения совета ИКАО по MH17

МИД России намерен добиваться отмены решения ИКАО по делу о крушении MH17

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРеконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская сторона будет добиваться отмены решения совета ИКАО о крушении малайзийского рейса MH17 в 2014 году на востоке Украины.
  • Россия обжаловала решение ИКАО в Международном суде ООН в Гааге и должна подать письменный меморандум в установленный судом срок.
  • МИД РФ подтвердил свою позицию о непричастности России к крушению малайзийского Boeing и заявил, что не станет признавать решение Совета ИКАО, считая его нелегитимным.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Российская сторона будет добиваться отмены решения совета ИКАО о крушении малайзийского рейса MH17 в 2014 году на востоке Украины, заявил РИА Новости директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.
Высказываясь о принятом ранее против РФ решении, он указал, что оно было "политически мотивированным, абсолютно не обоснованное юридически".
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"Мы, естественным образом, оспорили в международном суде, поскольку существуют возможности процедурные это сделать, по конвенции о гражданской авиации", - сказал он на полях Петербургского международного юридического форума.
По словам дипломата, "теперь идет письменная процедура, мы должны письменный меморандум подать в ближайшее время в установленный судом срок". "Потом будем ожидать каких-то комментариев от противников в лице Нидерландов и Австралии… Дальше пойдет стадия устного разбирательства, она довольно продолжительная в международном в суде, всегда", - пояснил он.
"Будем добиваться отмены решения совета ИКАО", - заключил он.
В мае прошлого года кабмин Нидерландов сообщил, что Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17. Россия в сентябре обжаловала это решение в Международном суде ООН в Гааге.
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МИД РФ в ответ на решение ИКАО подтвердил свою принципиальную позицию о непричастности России к крушению малайзийского Boeing. В министерстве отметили, что Россия не раз предлагала организации провести независимое расследование авиакатастрофы, однако организация отказалась от этого по политическим мотивам. В Москве подчеркнули, что не станут признавать решение Совета ИКАО, оно нелегитимно и противоречит Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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