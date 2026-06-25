Краткий пересказ от РИА ИИ Российская сторона будет добиваться отмены решения совета ИКАО о крушении малайзийского рейса MH17 в 2014 году на востоке Украины.

Россия обжаловала решение ИКАО в Международном суде ООН в Гааге и должна подать письменный меморандум в установленный судом срок.

МИД РФ подтвердил свою позицию о непричастности России к крушению малайзийского Boeing и заявил, что не станет признавать решение Совета ИКАО, считая его нелегитимным.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Российская сторона будет добиваться отмены решения совета ИКАО о крушении малайзийского рейса MH17 в 2014 году на востоке Украины, заявил РИА Новости директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.

Высказываясь о принятом ранее против РФ решении, он указал, что оно было "политически мотивированным, абсолютно не обоснованное юридически".

"Мы, естественным образом, оспорили в международном суде, поскольку существуют возможности процедурные это сделать, по конвенции о гражданской авиации", - сказал он на полях Петербургского международного юридического форума.

По словам дипломата, "теперь идет письменная процедура, мы должны письменный меморандум подать в ближайшее время в установленный судом срок". "Потом будем ожидать каких-то комментариев от противников в лице Нидерландов и Австралии… Дальше пойдет стадия устного разбирательства, она довольно продолжительная в международном в суде, всегда", - пояснил он.

"Будем добиваться отмены решения совета ИКАО", - заключил он.

В мае прошлого года кабмин Нидерландов сообщил, что Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17. Россия в сентябре обжаловала это решение в Международном суде ООН в Гааге.

МИД РФ в ответ на решение ИКАО подтвердил свою принципиальную позицию о непричастности России к крушению малайзийского Boeing. В министерстве отметили, что Россия не раз предлагала организации провести независимое расследование авиакатастрофы, однако организация отказалась от этого по политическим мотивам. В Москве подчеркнули, что не станут признавать решение Совета ИКАО, оно нелегитимно и противоречит Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года.