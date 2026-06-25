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Россия может стать ключевым партнером Индонезии в переработке минералов - РИА Новости, 25.06.2026
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01:49 25.06.2026
Россия может стать ключевым партнером Индонезии в переработке минералов

Картасасмита: Россия может стать одним из ключевых партнеров Индонезии

© www.wikipedia.orgДжакарта
Джакарта - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© www.wikipedia.org
Джакарта. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита заявил, что Россия может стать одним из ключевых партнеров Индонезии в развитии переработки критически важных минералов.
  • Сотрудничество в сфере критических минералов может стать одним из перспективных направлений промышленного партнерства между Россией и Индонезией.
ДЖАКАРТА, 25 июн — РИА Новости. Россия может стать одним из ключевых партнеров Индонезии в развитии переработки критически важных минералов, заявил в интервью РИА Новости и RT министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита.
По словам министра, Джакарта рассматривает развитие перерабатывающей промышленности как один из приоритетов стратегии "Золотая Индонезия-2045", предусматривающей превращение страны в одну из крупнейших экономик мира к столетию независимости.
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"Область, где Россия может внести ключевой вклад в усилия Индонезии, — это переработка критически важных минералов. Индонезия обладает многими сырьевыми ресурсами, такими как никель, кобальт, бокситы и олово. Мы хотим, чтобы эти сырьевые товары проходили переработку в Индонезии, чтобы добавленная стоимость оставалась в стране", — рассказал министр.
Он отметил, что Россия обладает значительным опытом и технологиями в металлургической отрасли и переработке сырья.
"Россия обладает высокими компетенциями мирового уровня в технологиях и переработке металлов. Сочетание этих факторов может дать очень сильный результат, особенно учитывая, что Россия сильна именно на downstream-направлении", — подчеркнул Картасасмита.
По его словам, сотрудничество в сфере критических минералов может стать одним из перспективных направлений промышленного партнерства между двумя странами на фоне стремления Индонезии уйти от сырьевой модели экономики.
Индонезия в 2026 году выступит страной-партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая пройдет в Екатеринбурге.
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