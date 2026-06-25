Россия может стать ключевым партнером Индонезии в переработке минералов

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита заявил, что Россия может стать одним из ключевых партнеров Индонезии в развитии переработки критически важных минералов.

Сотрудничество в сфере критических минералов может стать одним из перспективных направлений промышленного партнерства между Россией и Индонезией.

ДЖАКАРТА, 25 июн — РИА Новости. Россия может стать одним из ключевых партнеров Индонезии в развитии переработки критически важных минералов, заявил в интервью РИА Новости и RT министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита.

По словам министра, Джакарта рассматривает развитие перерабатывающей промышленности как один из приоритетов стратегии "Золотая Индонезия-2045", предусматривающей превращение страны в одну из крупнейших экономик мира к столетию независимости.

"Область, где Россия может внести ключевой вклад в усилия Индонезии, — это переработка критически важных минералов. Индонезия обладает многими сырьевыми ресурсами, такими как никель, кобальт, бокситы и олово. Мы хотим, чтобы эти сырьевые товары проходили переработку в Индонезии, чтобы добавленная стоимость оставалась в стране", — рассказал министр.

Он отметил, что Россия обладает значительным опытом и технологиями в металлургической отрасли и переработке сырья.

"Россия обладает высокими компетенциями мирового уровня в технологиях и переработке металлов. Сочетание этих факторов может дать очень сильный результат, особенно учитывая, что Россия сильна именно на downstream-направлении", — подчеркнул Картасасмита.

По его словам, сотрудничество в сфере критических минералов может стать одним из перспективных направлений промышленного партнерства между двумя странами на фоне стремления Индонезии уйти от сырьевой модели экономики.