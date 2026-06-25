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Роспотребнадзор готов помочь Венесуэле на фоне землетрясения - РИА Новости, 25.06.2026
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15:03 25.06.2026
Роспотребнадзор готов помочь Венесуэле на фоне землетрясения

Роспотребнадзор готов оказать помощь Венесуэле на фоне землетрясения

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор готов оказать содействие Венесуэле в предотвращении осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки после землетрясения.
  • В Венесуэле произошли две серии мощных землетрясений с магнитудой 7,2 и 7,5, после которых было зафиксировано еще 30 подземных толчков; по меньшей мере 164 человека погибли, 971 получил ранения.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор готов помочь в проведении мероприятий по недопущению осложнения санэпидемобстановки в Венесуэле на фоне землетрясения, сообщило ведомство в своем канале на платформе "Макс".
"Специалисты Роспотребнадзора готовы оказать содействие в проведении мероприятий по недопущению осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в Венесуэле в результате землетрясения", - говорится в сообщении.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков. Власти сообщили, что по меньшей мере 164 человека погибли, 971 получил ранения. Были разрушены многие жилые дома, повреждена инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
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