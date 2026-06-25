Краткий пересказ от РИА ИИ
- Росавиация сняла ограничения на полеты в Иран в ночное время.
- Вылеты российских перевозчиков в Иран снова могут осуществляться круглосуточно.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Росавиация сняла ограничения на полеты в Иран в ночное время, сообщило ведомство.
Ранее оно вводило запрет на вылеты самолетов российских авиакомпаний в аэропорты Ирана с 23:00 до 11:00 мск с 14 по 24 июня.
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"Рекомендации (NOTAM), ограничивающие использование воздушного пространства Ирана, сняты. Вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана могут вновь осуществляться круглосуточно", — говорится в публикации.
Минтранс и Росавиация продолжат следить за работой воздушного транспорта на Ближнем Востоке, отмечается в сообщении.