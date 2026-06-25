МОК борется за спорт вне политики, считает Роднина

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‎"Если появляются изменения в Олимпийской хартии, значит, действительно идет борьба за спорт вне политики. Теперь остается только поприветствовать их и ждать, как это будет применяться на практике. Это касается всех. Допуск уже есть, сейчас только международные федерации определяют, как и что. Нас четыре года не было на международной арене, у наших спортсменов нет рейтинга, у нас нет судей, фактически мы потеряли присутствие в технических комитетах. Этот вопрос касается не только спортсменов", – сказала Роднина.