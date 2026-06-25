Рейтинг@Mail.ru
МОК борется за спорт вне политики, считает Роднина - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 25.06.2026
МОК борется за спорт вне политики, считает Роднина

Роднина: поправки в Олимпийскую хартию означают борьбу МОК за спорт вне политики

© РИА Новости / Анастасия Петрова | Перейти в медиабанкТрехкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Роднина участвует в творческой встрече, посвященной фильму "Роднина", в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Трехкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Роднина участвует в творческой встрече, посвященной фильму Роднина, в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный олимпийский комитет принял поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного влияния.
  • Пункт 5 Олимпийской хартии теперь предписывает спортивным организациям, входящим в олимпийское движение, соблюдать нейтралитет в любое время.
  • Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила, что изменения в хартии показывают борьбу за принцип «спорт вне политики».
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости, Анна Разуваева. Международный олимпийский комитет (МОК), одобрив изменения в Олимпийской хартии, показывает, что реально борется за принцип "спорт вне политики", заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы РФ Ирина Роднина.
В среду в Лозанне (Швейцария) сессия МОК приняла поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния. Пункт 5 Олимпийской хартии теперь предписывает, что "спортивные организации, входящие в олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время".
«
‎"Если появляются изменения в Олимпийской хартии, значит, действительно идет борьба за спорт вне политики. Теперь остается только поприветствовать их и ждать, как это будет применяться на практике. Это касается всех. Допуск уже есть, сейчас только международные федерации определяют, как и что. Нас четыре года не было на международной арене, у наших спортсменов нет рейтинга, у нас нет судей, фактически мы потеряли присутствие в технических комитетах. Этот вопрос касается не только спортсменов", – сказала Роднина.
МОК в октябре 2023 года отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления и лишил его статуса Национального олимпийского комитета России за принятие в свой состав региональных олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. После этого ОКР внес изменения в устав, исключив из состава всех региональных членов. В июне 2025 года председатель ОКР Михаил Дегтярев сообщил, что комитет еще в январе 2025 года уведомил МОК об устранении всех юридических препятствий.
20-кратный чемпион России по ски-альпинизму Никита Филиппов занял девятое место в спринтерском зачете по итогам сезона-2024/25 Кубка мира - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Ски-альпинизм утвердили в качестве олимпийского вида спорта
Вчера, 13:19
 
Международный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)Ирина Роднина
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Р. Сафиуллин
    J. Kym
    47376
    66664
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    F. Crawley
    66
    20
  • Теннис
    Завершен
    Н. Осака
    Е. Александрова
    66
    22
  • Теннис
    Завершен
    Д. Семенистая
    А. Гасанова
    42
    66
  • Теннис
    Завершен
    П. Кудерметова
    А. Чараева
    466
    641
  • Футбол
    Завершен
    Кюрасао
    Кот-д’Ивуар
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Эквадор
    Германия
    2
    1
  • Футбол
    1-й тайм
    Япония
    Швеция
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Тунис
    Нидерланды
    0
    2
  • Футбол
    26.06 05:00
    Турция
    США
  • Футбол
    26.06 05:00
    Парагвай
    Австралия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала