МОК борется за спорт вне политики, считает Роднина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный олимпийский комитет принял поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного влияния.
- Пункт 5 Олимпийской хартии теперь предписывает спортивным организациям, входящим в олимпийское движение, соблюдать нейтралитет в любое время.
- Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила, что изменения в хартии показывают борьбу за принцип «спорт вне политики».
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости, Анна Разуваева. Международный олимпийский комитет (МОК), одобрив изменения в Олимпийской хартии, показывает, что реально борется за принцип "спорт вне политики", заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы РФ Ирина Роднина.
В среду в Лозанне (Швейцария) сессия МОК приняла поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния. Пункт 5 Олимпийской хартии теперь предписывает, что "спортивные организации, входящие в олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время".
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"Если появляются изменения в Олимпийской хартии, значит, действительно идет борьба за спорт вне политики. Теперь остается только поприветствовать их и ждать, как это будет применяться на практике. Это касается всех. Допуск уже есть, сейчас только международные федерации определяют, как и что. Нас четыре года не было на международной арене, у наших спортсменов нет рейтинга, у нас нет судей, фактически мы потеряли присутствие в технических комитетах. Этот вопрос касается не только спортсменов", – сказала Роднина.
МОК в октябре 2023 года отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления и лишил его статуса Национального олимпийского комитета России за принятие в свой состав региональных олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. После этого ОКР внес изменения в устав, исключив из состава всех региональных членов. В июне 2025 года председатель ОКР Михаил Дегтярев сообщил, что комитет еще в январе 2025 года уведомил МОК об устранении всех юридических препятствий.