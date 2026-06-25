Крупнейшие компании мира обновили рекорды в рейтинге Forbes Global 2000

Краткий пересказ от РИА ИИ Крупнейшие мировые компании из рейтинга Forbes Global 2000 обновили рекорды по выручке, прибыли, активам и рыночной капитализации, несмотря на торговые войны, геополитическую напряженность и инфляцию.

Компании, связанные с искусственным интеллектом, стали главным драйвером роста, их совокупная капитализация почти удвоилась.

Первое место в рейтинге четвертый год подряд занимает американский банк JPMorgan Chase, а в десятку также вошли компании Amazon, Berkshire Hathaway, Alphabet, Saudi Aramco и другие крупные банки и технологические гиганты.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Крупнейшие публичные компании мира из нового ежегодного рейтинга Forbes Global 2000 обновили рекорды по выручке, прибыли, активам и рыночной капитализации, следует из опубликованного рейтинга.

Как отметили в Forbe s, несмотря на торговые войны, геополитическую напряженность, высокие цены на энергоносители и инфляцию, крупнейшие мировые компании продолжают демонстрировать устойчивый рост. В этом году рейтинг Global 2000, публикуемый уже в 24-й раз, продемонстрировал рекордные показатели по всем четырем критериям.

"Ведущие мировые компании зафиксировали совокупный годовой объем продаж в размере 56 триллионов долларов (рост на 6% по сравнению с прошлогодним рекордом), прибыль в размере 5,5 триллионов долларов (+13,9%) и активы в размере 272 триллионов долларов (+12,9%). Наиболее поразительным является то, что совокупная рыночная капитализация компаний, входящих в Global 2000, выросла на целых 31,8% по сравнению с прошлогодним рекордом, увеличив акционерную стоимость более чем на 30 триллионов долларов", - говорится в релизе.

Главным драйвером роста стали компании, связанные с искусственным интеллектом. Совокупная капитализация производителей полупроводников, компьютерного оборудования и разработчиков программного обеспечения (включая таких гигантов, как Microsoft и Alphabet) почти удвоилась - с 23,9 триллиона до 41,4 триллиона долларов. На этот сектор пришлось 57% общего прироста рыночной капитализации участников рейтинга, отмечают в Forbes.

Однако даже на фоне бума ИИ доминируют в рейтинге Global 2000 банки - и по числу и по активам.

Первое место в рейтинге четвертый год подряд занимает американский банк JPMorgan Chase с активами в 4,9 триллиона долларов. На втором месте оказалась Amazon благодаря выручке в 742,8 миллиарда долларов и рыночной капитализации в 2,8 триллиона долларов. Третье место занял инвестиционный конгломерат Berkshire Hathaway.

На четвертую строчку переместился один из крупнейших поставщиков ИИ Alphabet, поднявшись на 5 позиций. Рыночная капитализация компании составила 4,8 триллиона долларов. А пятое место заняла нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco с капитализацией в 1,8 триллиона долларов.

В десятку также вошли Bank of America, Microsoft и три крупнейших банка Китая.

Сильнее всего в рейтинге 2026 года поднялись компании, работающие в сфере ИИ. Так, Nvidia заняла 27-е место, став самым дорогим производителем полупроводников в списке, ее рыночная капитализация составила 5,5 триллиона долларов. SK Hynix поднялась на 107 позиций, заняв 48 место, а облачная ИИ-компания CoreWeave поднялась сразу на 706 строчек и заняла 1093-е место после того, как вошла в список в прошлом году.