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СМИ: в США хотят приобрести завод Nissan для производства БПЛА в Японии - РИА Новости, 25.06.2026
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10:29 25.06.2026
СМИ: в США хотят приобрести завод Nissan для производства БПЛА в Японии

Reuters: Anduril хочет приобрести завод Nissan для производства БПЛА в Японии

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американская оборонная компания Anduril ведет переговоры о приобретении завода Nissan Oppama в Японии.
  • Завод Nissan Oppama, открытый в 1961 году, является символом промышленного возрождения Японии и планирует закрыться в 2028 году.
  • В Nissan заявили, что решение о будущем владельце завода еще не принято.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Американская оборонная компания Anduril ведет переговоры о приобретении завода японского автопроизводителя Nissan с целью наладить производство военных дронов в Японии, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, осведомленные о переговорах.
В статье отмечается, что завод Oppama, о котором идет речь, является символом промышленного возрождения Японии и одним из первых крупных автомобильных заводов, построенных после окончания Второй мировой войны в стране. Завод открылся в 1961 году, на нем было произведено около 18 миллионов автомобилей. По данным Рейтер, ранее Nissan объявил о планах по закрытию завода в 2028 году.
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"Американская оборонная компания Anduril Industries ведет переговоры о приобретении сборочного завода Nissan Motor под названием Oppama, расположенного недалеко от Токио, с целью налаживания производства военных дронов в Японии", - говорится в сообщении.
По информации агентства, в Nissan отказалась комментировать ситуацию вокруг переговоров с Anduril. В компании заявили, что решение о будущем владельце завода еще не принято.
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