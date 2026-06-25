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Песков переадресовал вопросы о "ретрансляторах" в Белоруссии Минску - РИА Новости, 25.06.2026
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12:57 25.06.2026 (обновлено: 13:19 25.06.2026)
Песков переадресовал вопросы о "ретрансляторах" в Белоруссии Минску

Песков переадресовал вопросы о ретрансляторах в Белоруссии Минску

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков переадресовал вопросы о "ретрансляторах" Белоруссии в Минск.
  • Зеленский заявил, что Белоруссия прекратила работу "ретрансляторов", которые позволяли российским БПЛА наносить удары по Украине, с 22 июня.
  • Ранее Зеленский пригрозил Лукашенко атаками из-за техники на приграничной территории Белоруссии, в том числе "ретрансляторов" сигнала БПЛА.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков переадресовал вопросы о "ретрансляторах" Белоруссии в Минск.
"Что касается ретрансляторов, я не располагаю такой информацией, и работа ретрансляторов находится в компетенции соответствующих ведомств. Думаю, что вы можете на этот счет адресовать свои вопросы не (Владимиру - ред.) Зеленскому в Киеве, а, наверное, в Минск, и там вам ответят", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле могут прокомментировать слова Зеленского о том, что Белоруссия выключила "ретрансляторы", которые позволяли российским БПЛА наносить удары по Украине.
Ранее Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко атаками якобы из-за техники на приграничной территории. По его словам, там были расположены ретрансляторы сигнала БПЛА, которые наносят удары по объектам ВСУ. В среду Зеленский заявил, что ретрансляторы сигналов БПЛА, будто бы установленные на территории Белоруссии, которые он угрозами требовал демонтировать, прекратили работу с 22 июня.
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