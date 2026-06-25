Песков переадресовал вопросы о "ретрансляторах" в Белоруссии Минску

Ранее Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко атаками якобы из-за техники на приграничной территории. По его словам, там были расположены ретрансляторы сигнала БПЛА, которые наносят удары по объектам ВСУ. В среду Зеленский заявил, что ретрансляторы сигналов БПЛА, будто бы установленные на территории Белоруссии, которые он угрозами требовал демонтировать, прекратили работу с 22 июня.