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Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента - РИА Новости, 25.06.2026
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11:28 25.06.2026 (обновлено: 13:37 25.06.2026)
Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента

Ренхап: прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для Юн Сок Еля

© AP Photo / Chung Sung-JunЭкс-президент Южной Кореи Юн Сок Ель
Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Chung Sung-Jun
Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Южной Кореи потребовала в апелляционном суде смертной казни для бывшего президента Юн Сок Еля.
  • Прокуратура считает наказание в виде пожизненного заключения, назначенное судом первой инстанции, слишком мягким.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Прокуратура Южной Кореи потребовала в апелляционном суде смертной казни для бывшего президента Юн Сок Еля, передает агентство Ренхап.
"Сегодня команда специального прокурора Чо Ын Сока заявила, что наказание в виде пожизненного заключения, назначенное судом первой инстанции, было слишком мягким, в связи с чем потребовала назначить наказание в виде смертной казни", — говорится в сообщении.
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Прокуратура изначально просила вынести экс-президенту смертный приговор, но в феврале суд первой инстанции приговорил его к пожизненному заключению.
Сегодня в Высоком суде Сеула состоялось второе апелляционное слушанье по обвинению Юн Сок Еля в руководстве мятежом. Первое заседание прошло 14 мая, но затем процесс приостановили из-за того, что сторона обвиняемых подала ходатайство об отводе, которое суд впоследствии отклонил.
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Юн Сок Ель 3 декабря 2024 года объявил в стране военное положение. Армия и полиция оцепили здание Национального собрания и не давали парламентариям войти внутрь. Те подняли гражданский протест, прорвались через оцепление и на экстренном пленарном заседании проголосовали за отмену военного положения. Президент согласился его отменить, после чего парламент проголосовал за его импичмент. Позже Юн Сок Еля арестовали по обвинению в руководстве мятежом и злоупотреблении властью.
Суд также признал виновными по этому делу экс-министра обороны Ким Ен Хена, бывшего главу Агентства национальной полиции Чо Чжи Хо и экс-начальника полиции Ким Бон Сика. Ким Ен Хена приговорили к 30 годам тюрьмы, в апелляции прокуратура потребовала для него пожизненного заключения.
С 1998 года в Южной Корее действует мораторий на смертную казнь. Последние приговоры привели в исполнение в декабре 1997-го — тогда казнили 23 человека (каждый из которых убил не менее двух человек).
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