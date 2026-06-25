Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента

Краткий пересказ от РИА ИИ Прокуратура Южной Кореи потребовала в апелляционном суде смертной казни для бывшего президента Юн Сок Еля.

Прокуратура считает наказание в виде пожизненного заключения, назначенное судом первой инстанции, слишком мягким.

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Прокуратура Южной Кореи потребовала в апелляционном суде смертной казни для бывшего президента Юн Сок Еля, передает агентство Прокуратура Южной Кореи потребовала в апелляционном суде смертной казни для бывшего президента Юн Сок Еля, передает агентство Ренхап

"Сегодня команда специального прокурора Чо Ын Сока заявила, что наказание в виде пожизненного заключения, назначенное судом первой инстанции, было слишком мягким, в связи с чем потребовала назначить наказание в виде смертной казни", — говорится в сообщении.

Прокуратура изначально просила вынести экс-президенту смертный приговор, но в феврале суд первой инстанции приговорил его к пожизненному заключению

Сегодня в Высоком суде Сеула состоялось второе апелляционное слушанье по обвинению Юн Сок Еля в руководстве мятежом. Первое заседание прошло 14 мая, но затем процесс приостановили из-за того, что сторона обвиняемых подала ходатайство об отводе, которое суд впоследствии отклонил.

Юн Сок Ель 3 декабря 2024 года объявил в стране военное положение. Армия и полиция оцепили здание Национального собрания и не давали парламентариям войти внутрь. Те подняли гражданский протест, прорвались через оцепление и на экстренном пленарном заседании проголосовали за отмену военного положения. Президент согласился его отменить, после чего парламент проголосовал за его импичмент. Позже Юн Сок Еля арестовали по обвинению в руководстве мятежом и злоупотреблении властью.

Суд также признал виновными по этому делу экс-министра обороны Ким Ен Хена, бывшего главу Агентства национальной полиции Чо Чжи Хо и экс-начальника полиции Ким Бон Сика. Ким Ен Хена приговорили к 30 годам тюрьмы, в апелляции прокуратура потребовала для него пожизненного заключения.