Народный фронт передал реанимобили военному госпиталю в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Народный фронт передал два специализированных автомобиля сотрудникам окружного военного госпиталя в Ростове-на-Дону, сообщили РИА Новости в пресс-службе общественного движения.

"В Ростове-на-Дону представители Народного фронта передали медикам военного госпиталя два специализированных автомобиля", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что госпиталь организует работу эвакуационных групп, которые доставляют раненых с передовой СВО. Переданные автомобили оснащены необходимым оборудованием для эвакуации, полностью подготовлены к работе в тяжелых условиях, кроме того, в них установлены детекторы дронов.

"От лица окружного госпиталя, от своих коллег хочу выразить благодарность Народному фронту, правительству РФ и всем неравнодушным людям за предоставленные машины и оборудование. Наш вклад в общее дело – это спасение жизни и здоровья солдат. Победа будет за нами!" – цитируют в пресс-службе начальника отделения реанимации окружного госпиталя Сергея Шульмана.