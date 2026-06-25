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Народный фронт передал реанимобили военному госпиталю в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 25.06.2026
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17:46 25.06.2026
Народный фронт передал реанимобили военному госпиталю в Ростове-на-Дону

Народный фронт передал два реанимобиля военному госпиталю в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Народный фронт передал два специализированных автомобиля сотрудникам окружного военного госпиталя в Ростове-на-Дону, сообщили РИА Новости в пресс-службе общественного движения.
"В Ростове-на-Дону представители Народного фронта передали медикам военного госпиталя два специализированных автомобиля", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что госпиталь организует работу эвакуационных групп, которые доставляют раненых с передовой СВО. Переданные автомобили оснащены необходимым оборудованием для эвакуации, полностью подготовлены к работе в тяжелых условиях, кроме того, в них установлены детекторы дронов.
"От лица окружного госпиталя, от своих коллег хочу выразить благодарность Народному фронту, правительству РФ и всем неравнодушным людям за предоставленные машины и оборудование. Наш вклад в общее дело – это спасение жизни и здоровья солдат. Победа будет за нами!" – цитируют в пресс-службе начальника отделения реанимации окружного госпиталя Сергея Шульмана.
В пресс-службе также отметили, что Народный фронт систематически помогает медицинским учреждениям. Волонтеры и активисты работают в военных госпиталях, организовывают сборы и доставку медикаментов, необходимой медикам техники.
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