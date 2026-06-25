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В Севастополе ввели временные ограничения электроснабжения - РИА Новости, 25.06.2026
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08:39 25.06.2026
В Севастополе ввели временные ограничения электроснабжения

Развожаев: в Севастополе ввели временные ограничения электроснабжения

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе введены временные ограничения электроснабжения для предотвращения аварии в энергосистеме.
  • Ограничения необходимы для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона.
  • Точного графика отключений нет, они будут производиться точечно по команде системного оператора.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Временные ограничения электроснабжения введены в Севастополе для недопущения аварии во всей энергосистеме, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее он информировал о восстановлении электроснабжения, нарушенного из-за атаки ВСУ, в большинстве жилых домов Севастополя.
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"В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
По его словам, поскольку решение об ограничении принял системный оператор, точного графика пока нет, а отключения будут производить точечно.
Губернатор призвал жителей города с пониманием отнестись к трудностям, заверив, что после поступления команды электроснабжение восстановят в полном объеме.
Развожаев попросил севастопольцев снизить нагрузку на сеть и не использовать мощные электроприборы.
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