В Севастополе ввели временные ограничения электроснабжения

Краткий пересказ от РИА ИИ В Севастополе введены временные ограничения электроснабжения для предотвращения аварии в энергосистеме.

Ограничения необходимы для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона.

Точного графика отключений нет, они будут производиться точечно по команде системного оператора.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Временные ограничения электроснабжения введены в Севастополе для недопущения аварии во всей энергосистеме, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Ранее он информировал о восстановлении электроснабжения, нарушенного из-за атаки ВСУ , в большинстве жилых домов Севастополя

"В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме", - написал Развожаев в канале на платформе " Макс ".

По его словам, поскольку решение об ограничении принял системный оператор, точного графика пока нет, а отключения будут производить точечно.

Губернатор призвал жителей города с пониманием отнестись к трудностям, заверив, что после поступления команды электроснабжение восстановят в полном объеме.