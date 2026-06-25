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СК завершил расследование уголовных дел против наемников в ВСУ - РИА Новости, 25.06.2026
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14:18 25.06.2026 (обновлено: 14:24 25.06.2026)
СК завершил расследование уголовных дел против наемников в ВСУ

СК завершил расследование более тысячи уголовных дел против наемников в ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СК РФ завершил расследование 1091 уголовного дела.
  • Обвинение предъявлено 1410 военнослужащим, неонацистам и иностранным наемникам, воюющим на стороне ВСУ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. СК РФ завершил расследование более тысячи уголовных дел по обвинению 1,4 тысячи военных, неонацистов и иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, сообщил советник при председателе СК РФ Александр Федоров.
"Завершено расследование 1091 уголовного дела по обвинению 1410 военнослужащих, неонацистов и иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины", - сказал он.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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РоссияСанкт-ПетербургАлександр Федоров (Следственный Комитет)Вооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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