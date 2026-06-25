СК завершил расследование уголовных дел против наемников в ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- СК РФ завершил расследование 1091 уголовного дела.
- Обвинение предъявлено 1410 военнослужащим, неонацистам и иностранным наемникам, воюющим на стороне ВСУ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. СК РФ завершил расследование более тысячи уголовных дел по обвинению 1,4 тысячи военных, неонацистов и иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, сообщил советник при председателе СК РФ Александр Федоров.
"Завершено расследование 1091 уголовного дела по обвинению 1410 военнослужащих, неонацистов и иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины", - сказал он.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.