СК завершил расследование уголовных дел против наемников в ВСУ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. СК РФ завершил расследование более тысячи уголовных дел по обвинению 1,4 тысячи военных, неонацистов и иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, сообщил советник при председателе СК РФ Александр Федоров.