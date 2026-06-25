ПВО уничтожила 28 украинских дронов над Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО уничтожили 28 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за день.
- Беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Самарской областей, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 28 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за день, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"В течение дня в период с 08.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Самарской областей, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18