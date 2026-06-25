В Орловской области за сутки уничтожили восемь украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Восемь украинских беспилотников ликвидировали над Орловской областью за минувшие сутки.
- Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Восемь украинских беспилотников ликвидированы над Орловской областью за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"За прошедшие сутки над Орловской областью уничтожены 8 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет", – написал Клычков в своем канале на платформе "Макс".
На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, уточнил губернатор.
Утром в пятницу в Минобороны РФ заявили, что средства ПВО за ночь уничтожили 269 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России, в том числе над Орловской областью.
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