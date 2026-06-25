В Орловской области за сутки уничтожили восемь украинских дронов

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Восемь украинских беспилотников ликвидированы над Орловской областью за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Утром в пятницу в Минобороны РФ заявили, что средства ПВО за ночь уничтожили 269 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России, в том числе над Орловской областью.