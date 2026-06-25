В Смоленской области за ночь сбили восемь украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА на территории Смоленской области за прошедшую ночь.
- Пострадавших среди населения, повреждений зданий и объектов инфраструктуры нет.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили восемь украинских БПЛА на территории Смоленской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Василий Анохин.
"За прошедшую ночь над территорией региона силами министерства обороны России сбито 8 украинских БПЛА. Пострадавших среди населения, повреждений зданий и объектов инфраструктуры нет", - написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".
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