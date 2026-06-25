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В Смоленской области за ночь сбили восемь украинских БПЛА - РИА Новости, 25.06.2026
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08:00 25.06.2026
В Смоленской области за ночь сбили восемь украинских БПЛА

Анохин: в Смоленской области за ночь сбили восемь украинских БПЛА

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА на территории Смоленской области за прошедшую ночь.
  • Пострадавших среди населения, повреждений зданий и объектов инфраструктуры нет.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили восемь украинских БПЛА на территории Смоленской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Василий Анохин.
"За прошедшую ночь над территорией региона силами министерства обороны России сбито 8 украинских БПЛА. Пострадавших среди населения, повреждений зданий и объектов инфраструктуры нет", - написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСмоленская областьВасилий АнохинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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