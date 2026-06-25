Над Калужской областью сбили 12 вражеских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили 12 вражеских БПЛА на территории Калужской области.
- По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 12 вражеских БПЛА на территории Калужской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 12 БПЛА... По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что беспилотники сбиты над территориями Боровского, Думиничского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого, Сухиничского, Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.
Губернатор добавил, что на местах работают оперативные группы.
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