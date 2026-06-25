В Ростовской области за ночь уничтожили более десяти беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 10 БПЛА уничтожены ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область.
- БПЛА были уничтожены в городе Каменске-Шахтинске и в шести районах области: Тарасовском, Миллеровском, Чертковском, Кашарском, Белокалитвиновском и Шолоховском.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 10 БПЛА уничтожены ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область больше десятка БПЛА уничтожены в городе Каменске-Шахтинском, а также в шести районах области: Тарасовском, Миллеровском, Чертковском, Кашарском, Белокалитвиновском и Шолоховском", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
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