Краткий пересказ от РИА ИИ Церемония прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным началась в Нижнем храме Храма Христа Спасителя в Москве.

Михаил Ножкин скончался в возрасте 89 лет.

Проститься с артистом пришли его коллеги и поклонники, а также соболезнования выразили высокопоставленные лица, включая президента России Владимира Путина.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным началась в Нижнем храме Храма Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Ножкин скончался в возрасте 89 лет в понедельник. По словам его невестки Лидии Ножкиной, в последние дни артист перестал есть и пить и скончался дома, прямо у нее на руках.

Церемония прощания начнется в 10.30 в Нижнем храме Храма Христа Спасителя. После артиста кремируют, захоронение пройдет на Ваганьковском кладбище.

Проститься с Ножкиным пришли его коллеги и поклонники: они несут цветы, чтобы проводить артиста в последний путь.

Соболезнования в связи к кончиной артиста выразили президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр РФ РФ Михаил Мишустин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также помощник президента России Владимир Мединский.