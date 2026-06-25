Прокуратура Армении просит ЦИК лишить неприкосновенности Царукяна

ЕРЕВАН, 25 июн – РИА Новости. Прокуратура Армении обратилась в Центризибрком республики с просьбой лишить неприкосновенности кандидата в депутаты парламента, главу партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, сообщает онлайн-издание pastinfo.am, ссылаясь на источник в ведомстве.