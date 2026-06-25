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Прокуратура Армении просит ЦИК лишить неприкосновенности Царукяна - РИА Новости, 25.06.2026
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17:19 25.06.2026
Прокуратура Армении просит ЦИК лишить неприкосновенности Царукяна

Прокуратура Армении просит ЦИК лишить неприкосновенности Гагика Царукяна

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкГагик Царукян
Гагик Царукян - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Гагик Царукян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Армении обратилась в Центризбирком с просьбой лишить неприкосновенности кандидата в депутаты парламента Гагика Царукяна.
  • Ходатайство представлено о получении согласия на уголовное преследование Царукяна, но дело, в рамках которого оно подано, не уточнено.
ЕРЕВАН, 25 июн – РИА Новости. Прокуратура Армении обратилась в Центризибрком республики с просьбой лишить неприкосновенности кандидата в депутаты парламента, главу партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, сообщает онлайн-издание pastinfo.am, ссылаясь на источник в ведомстве.
"Прокуратурой представлено ходатайство в ЦИК о получении согласия на уголовное преследование Царукяна", - говорится в сообщении.
В ведомстве не уточнили, в рамках какого дела подано ходатайство.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва, следует из окончательных данных армянского ЦИК.
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В миреАрменияГагик ЦарукянНикол ПашинянПроцветающая АрменияПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
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