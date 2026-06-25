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"Будем принуждать". В США раскрыли планы стран Прибалтики по России - РИА Новости, 25.06.2026
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01:15 25.06.2026 (обновлено: 05:46 25.06.2026)
"Будем принуждать". В США раскрыли планы стран Прибалтики по России

Аналитик Макгрегор: страны Балтии мечтают вовлечь США в конфликт с Россией

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВид на Ригу
Вид на Ригу - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что прибалтийские страны хотят втянуть США в конфликт с Россией.
  • Макгрегор считает, что США должны занять принципиальную позицию и не поддерживать провокативные жесты со стороны прибалтийских политиков.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Прибалтийские страны хотят втянуть США в конфликт с Россией, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Литовцы, латыши и эстонцы с радостью поступили бы с США так же, как израильтяне, и втянули бы нас в конфликт. Но нам не нужно воевать с Россией. Мы этого делать не будем", — отметил он.
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По мнению Макгрегора, США должны занять принципиальную позицию в отношении провокативных жестов со стороны прибалтийских политиков.
"Нам следует быть более прямолинейными и говорить людям: "Смотрите, вы там живете, а мы нет. Налаживайте отношения с соседями. Не ждите, что мы будем принуждать ваших соседей к чему-либо", — подчеркнул эксперт.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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