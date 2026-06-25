Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что прибалтийские страны хотят втянуть США в конфликт с Россией.

Макгрегор считает, что США должны занять принципиальную позицию и не поддерживать провокативные жесты со стороны прибалтийских политиков.

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Прибалтийские страны хотят втянуть США в конфликт с Россией, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире Прибалтийские страны хотят втянуть США в конфликт с Россией, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала

"Литовцы, латыши и эстонцы с радостью поступили бы с США так же, как израильтяне, и втянули бы нас в конфликт. Но нам не нужно воевать с Россией . Мы этого делать не будем", — отметил он.

По мнению Макгрегора, США должны занять принципиальную позицию в отношении провокативных жестов со стороны прибалтийских политиков.

"Нам следует быть более прямолинейными и говорить людям: "Смотрите, вы там живете, а мы нет. Налаживайте отношения с соседями. Не ждите, что мы будем принуждать ваших соседей к чему-либо", — подчеркнул эксперт.