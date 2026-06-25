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Правительство предложило критерии национального и суверенного ИИ - РИА Новости, 25.06.2026
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16:03 25.06.2026
Правительство предложило критерии национального и суверенного ИИ

Правительство России предложило критерии национального и суверенного ИИ

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство предложило критерии национального и суверенного искусственного интеллекта.
  • Суверенная модель ИИ должна быть полностью разработана в России, а национальная может использовать открытый исходный код, но ее существенные характеристики должны определяться российским разработчиком.
  • Суверенные и национальные модели получат приоритетный доступ к государственной поддержке и будут применяться на значимых объектах критической инфраструктуры.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Правительство РФ предложило критерии национального и суверенного искусственного интеллекта (ИИ) - решения будут прежде всего внедряться в значимых объектах критической инфраструктуры, заявили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"В правительственном законопроекте об искусственном интеллекте определены критерии национальных и суверенных больших фундаментных моделей. Планируется, что такие решения будут прежде всего внедряться в значимых объектах критической инфраструктуры", - сообщили там.
Там отметили, что суверенная ИИ модель должна быть полностью разработана в России. В национальной модели могут использоваться решения с открытым исходным кодом, однако ее существенные характеристики должны определяться российским разработчиком. При этом обе модели должны хранить и обрабатывать данные на территории РФ.
По данным аппарата, суверенные и национальные модели получат приоритетный доступ к государственной поддержке. Перечень мер поддержки определит правительство. Планируется, что такие модели будут прежде всего применяться на значимых объектах критической инфраструктуры.
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