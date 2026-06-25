Правительство предложило критерии национального и суверенного ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство предложило критерии национального и суверенного искусственного интеллекта.

Суверенная модель ИИ должна быть полностью разработана в России, а национальная может использовать открытый исходный код, но ее существенные характеристики должны определяться российским разработчиком.

Суверенные и национальные модели получат приоритетный доступ к государственной поддержке и будут применяться на значимых объектах критической инфраструктуры.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Правительство РФ предложило критерии национального и суверенного искусственного интеллекта (ИИ) - решения будут прежде всего внедряться в значимых объектах критической инфраструктуры, заявили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

"В правительственном законопроекте об искусственном интеллекте определены критерии национальных и суверенных больших фундаментных моделей. Планируется, что такие решения будут прежде всего внедряться в значимых объектах критической инфраструктуры", - сообщили там.

Там отметили, что суверенная ИИ модель должна быть полностью разработана в России. В национальной модели могут использоваться решения с открытым исходным кодом, однако ее существенные характеристики должны определяться российским разработчиком. При этом обе модели должны хранить и обрабатывать данные на территории РФ.