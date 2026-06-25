Правительство направит банкам 60 миллиардов рублей на льготные кредиты АПК

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство России выделит порядка 60 миллиардов рублей субсидий банкам для льготных кредитов агропромышленному комплексу.

Мишустин подчеркнул, что меры направлены на снижение финансовой нагрузки на агропредприятия.

Развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственного суверенитета страны являются приоритетами правительства.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Правительство России направит банкам из федерального бюджета порядка 60 миллиардов рублей субсидий на льготные кредиты агропромышленному комплексу, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Чтобы снизить финансовую нагрузку на агропредприятия, направим порядка 60 миллиардов рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета кредитным организациям", – сказал он.

Правительство постоянно занимается развитием сельского хозяйства и обеспечением продовольственного суверенитета страны, добавил Мишустин

"Президент отмечал, что мы должны сами производить критически важную продукцию, укреплять инфраструктуру, которая имеет принципиальное значение для безопасности государства, для предпринимателей, для повышения качества жизни людей", – отметил премьер-министр.