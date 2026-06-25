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В Краснодарском крае вспыхнул пожар из-за падения обломков БПЛА - РИА Новости, 25.06.2026
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09:24 25.06.2026
В Краснодарском крае вспыхнул пожар из-за падения обломков БПЛА

На предприятии в Абинске вспыхнул пожар из-за падения обломков БПЛА

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории одного из предприятий Абинска в Краснодарском крае произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА.
  • Обломки беспилотника также упали на заброшенном участке в станице Мингрельской, пострадавших нет.
КРАСНОДАР, 24 июн - РИА Новости. Возгорание произошло на территории одного из предприятий Абинска в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА, его оперативно ликвидировали, сообщает оперативный штаб региона.
Абинске из-за падения фрагментов беспилотников произошло возгорание на территории одного из предприятий. Пожар оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обломки беспилотника также упали на заброшенном участке в станице Мингрельской. Во всех случаях пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.
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