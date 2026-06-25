В Краснодарском крае вспыхнул пожар из-за падения обломков БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории одного из предприятий Абинска в Краснодарском крае произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА.
- Обломки беспилотника также упали на заброшенном участке в станице Мингрельской, пострадавших нет.
КРАСНОДАР, 24 июн - РИА Новости. Возгорание произошло на территории одного из предприятий Абинска в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА, его оперативно ликвидировали, сообщает оперативный штаб региона.
Уточняется, что обломки беспилотника также упали на заброшенном участке в станице Мингрельской. Во всех случаях пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.