В Краснодарском крае вспыхнул пожар из-за падения обломков БПЛА

КРАСНОДАР, 24 июн - РИА Новости. Возгорание произошло на территории одного из предприятий Абинска в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА, его оперативно ликвидировали, сообщает оперативный штаб региона.

Уточняется, что обломки беспилотника также упали на заброшенном участке в станице Мингрельской. Во всех случаях пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.