В Краснодаре потушили пожар в деревообрабатывающем цеху

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар в деревообрабатывающем цеху в Краснодаре полностью потушен.
- В результате пожара погибших и пострадавших нет, на месте работают дознаватели МЧС России, которые установят причину возгорания.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пожар в деревообрабатывающем цеху в Краснодаре полностью потушен, сообщает ГУМЧС РФ по региону.
Ранее ГУМЧС РФ по региону сообщала, что пожар в цеху локализован на 650 "квадратов".
"Пожарные МЧС России полностью потушили пожар. В результате пожара погибших и пострадавших нет. На месте работают дознаватели МЧС России, которые установят причину возгорания", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что к ликвидации пожара привлекалось 50 сотрудников ведомства и 12 единиц техники.