Россия выразила протест Молдавии из-за задержания дипломатических курьеров

Представители дипмиссии отметили, что, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, задержанные "пользуются личной неприкосновенностью и не подлежат аресту". Кроме того, молдавскую сторону заранее уведомили о визите курьеров, которым выдвинули противозаконное требование о досмотре дипломатической корреспонденции, а также "добровольной" сдаче телефонов.