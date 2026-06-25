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Россия выразила протест Молдавии из-за задержания дипломатических курьеров - РИА Новости, 25.06.2026
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20:51 25.06.2026 (обновлено: 21:44 25.06.2026)
Россия выразила протест Молдавии из-за задержания дипломатических курьеров

Посольство РФ в Молдавии заявило протест из-за задержания дипкурьеров в Кишиневе

© Sputnik / Мирослав РотарьПосольство России в Молдавии
Посольство России в Молдавии - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Посольство России в Молдавии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России в Молдавии выразило протест из-за задержания дипломатических курьеров в аэропорту Кишинева.
  • Молдавская сторона нарушила нормы международного права, потребовав досмотра дипломатической корреспонденции и "добровольной" сдачи телефонов.
КИШИНЕВ, 25 июн — РИА Новости. Посольство России в Молдавии выразило протест из-за задержания в аэропорту Кишинева дипломатических курьеров, сообщили в пресс-службе.
«
"Посольство вынуждено публично заявить решительный протест в связи с грубым нарушением молдавской стороной основополагающих норм международного права. Двадцать пятого июня <...> в аэропорту города Кишинева многочасовому задержанию подвергаются дипломатические курьеры Министерства иностранных дел", — говорится в публикации в Telegram-канале.
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Представители дипмиссии отметили, что, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, задержанные "пользуются личной неприкосновенностью и не подлежат аресту". Кроме того, молдавскую сторону заранее уведомили о визите курьеров, которым выдвинули противозаконное требование о досмотре дипломатической корреспонденции, а также "добровольной" сдаче телефонов.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики.
Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД подчеркивали, что Москва настроена на дружеские отношения и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует республику в антироссийских целях.
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В миреРоссияМолдавияКишиневМайя СандуМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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