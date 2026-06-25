Краткий пересказ от РИА ИИ Посольство России в Париже назвало захват танкера Deliver французскими властями пиратством.

Дипломаты подчеркнули, что действия французских ВМС незаконны и недопустимы с точки зрения международного права.

ПАРИЖ, 25 июн — РИА Новости. Посольство России в Париже, комментируя захват танкера Deliver французскими властями, заявило, что речь идет об очередном факте пиратства.

« "Такие действия французских ВМС <...> являются незаконными и недопустимыми с точки зрения международного права", — сказали дипломаты РИА Новости.

В дипмиссии напомнили, что в международном праве не предусмотрена возможность принудительного изменения маршрута судов и их сопровождения в порт из открытого моря. Ссылки на "нарушение танкером международных санкций" несостоятельны: односторонние рестрикции Евросоюза таковыми не являются из-за отсутствия их одобрения со стороны Совбеза ООН

В посольстве добавили, что Париж не уведомлял о задержании танкера. Россиян среди членов экипажа нет.

Согласно данным MarineTraffic, судно под флагом Камеруна следовало в Сингапур. Морская префектура Франции по Средиземному морю заявила, что после задержания его отправили к месту стоянки для проверки. В операции приняли участие Британия, а также миссия ВМС Евросоюза.

Это уже не первый подобный случай: 1 июня французские морские силы захватили в Атлантическом океане танкер Tagor, якобы шедший из Мурманска под ложным флагом. Спустя несколько дней капитана судна освободили из-под стражи.