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Посольство России назвало задержание Францией танкера Deliver пиратством - РИА Новости, 25.06.2026
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19:38 25.06.2026 (обновлено: 20:37 25.06.2026)
Посольство России назвало задержание Францией танкера Deliver пиратством

Посольство России назвало задержание Францией танкера Deliver фактом пиратства

© Фото : ВМС ФранцииПерехват танкера Deliver у побережья Сицилии
Перехват танкера Deliver у побережья Сицилии - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : ВМС Франции
Перехват танкера Deliver у побережья Сицилии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России в Париже назвало захват танкера Deliver французскими властями пиратством.
  • Дипломаты подчеркнули, что действия французских ВМС незаконны и недопустимы с точки зрения международного права.
ПАРИЖ, 25 июн — РИА Новости. Посольство России в Париже, комментируя захват танкера Deliver французскими властями, заявило, что речь идет об очередном факте пиратства.
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"Такие действия французских ВМС <...> являются незаконными и недопустимыми с точки зрения международного права", — сказали дипломаты РИА Новости.

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В дипмиссии напомнили, что в международном праве не предусмотрена возможность принудительного изменения маршрута судов и их сопровождения в порт из открытого моря. Ссылки на "нарушение танкером международных санкций" несостоятельны: односторонние рестрикции Евросоюза таковыми не являются из-за отсутствия их одобрения со стороны Совбеза ООН.
В посольстве добавили, что Париж не уведомлял о задержании танкера. Россиян среди членов экипажа нет.
Согласно данным MarineTraffic, судно под флагом Камеруна следовало в Сингапур. Морская префектура Франции по Средиземному морю заявила, что после задержания его отправили к месту стоянки для проверки. В операции приняли участие Британия, а также миссия ВМС Евросоюза.
Это уже не первый подобный случай: 1 июня французские морские силы захватили в Атлантическом океане танкер Tagor, якобы шедший из Мурманска под ложным флагом. Спустя несколько дней капитана судна освободили из-под стражи.
В марте военные этой страны также остановили танкер Deyna под флагом Мозамбика. Сообщалось, что в апреле он покинул французские воды после уплаты штрафа и снятия с него ареста.
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