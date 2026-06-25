Рейтинг@Mail.ru
Посольство России назвало задержание танкера Deliver незаконным - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:32 25.06.2026 (обновлено: 19:59 25.06.2026)
Посольство России назвало задержание танкера Deliver незаконным

Посольство РФ назвало задержание нефтяного танкера Deliver незаконным

© ВМС ФранцииПерехват танкера Deliver у побережья Сицилии
Перехват танкера Deliver у побережья Сицилии - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© ВМС Франции
Перехват танкера Deliver у побережья Сицилии
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Франция задержала нефтяной танкер Deliver, следовавший из Приморска под флагом Камеруна.
  • Посольство России в Париже заявило, что задержание является незаконным и недопустимым с точки зрения международного права.
ПАРИЖ, 25 июн - РИА Новости. Задержание Францией танкера Deliver, шедшего из Приморска, является незаконным и недопустимым с точки зрения международного права, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Париже.
Ранее власти Франции сообщили о задержании у побережья Сицилии нефтяного танкера Deliver, следовавшего из Приморска под флагом Камеруна. Причиной стало якобы нарушение морского права.
"Необходимо отметить, что такие действия французских ВМС, захвативших следовавший под флагом Камеруна в открытом море танкер Deliver, являются незаконными и недопустимыми с точки зрения международного права", - сообщили агентству в дипмиссии.
В посольстве напомнили, что в международном праве не предусмотрена возможность принудительного изменения маршрута судов и их сопровождения в порт из открытого моря. Ссылки на "нарушение танкером международных санкций" являются несостоятельными, так как односторонние рестрикции Евросоюза таковыми не являются из-за отсутствия их одобрения со стороны Совета Безопасности ООН, добавили в диппредставительстве.
Перехват танкера Deliver у побережья Сицилии - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Франция не уведомляла посольство России о задержании танкера Deliver
Вчера, 19:27
 
В миреФранцияПриморскКамерун
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала