Краткий пересказ от РИА ИИ
- Франция задержала нефтяной танкер Deliver, следовавший из Приморска под флагом Камеруна.
- Посольство России в Париже заявило, что задержание является незаконным и недопустимым с точки зрения международного права.
ПАРИЖ, 25 июн - РИА Новости. Задержание Францией танкера Deliver, шедшего из Приморска, является незаконным и недопустимым с точки зрения международного права, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Париже.
Ранее власти Франции сообщили о задержании у побережья Сицилии нефтяного танкера Deliver, следовавшего из Приморска под флагом Камеруна. Причиной стало якобы нарушение морского права.
"Необходимо отметить, что такие действия французских ВМС, захвативших следовавший под флагом Камеруна в открытом море танкер Deliver, являются незаконными и недопустимыми с точки зрения международного права", - сообщили агентству в дипмиссии.
В посольстве напомнили, что в международном праве не предусмотрена возможность принудительного изменения маршрута судов и их сопровождения в порт из открытого моря. Ссылки на "нарушение танкером международных санкций" являются несостоятельными, так как односторонние рестрикции Евросоюза таковыми не являются из-за отсутствия их одобрения со стороны Совета Безопасности ООН, добавили в диппредставительстве.