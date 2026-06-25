Краткий пересказ от РИА ИИ Франция задержала нефтяной танкер Deliver, следовавший из Приморска под флагом Камеруна.

Посольство России в Париже заявило, что задержание является незаконным и недопустимым с точки зрения международного права.

ПАРИЖ, 25 июн - РИА Новости. Задержание Францией танкера Deliver, шедшего из Приморска, является незаконным и недопустимым с точки зрения международного права, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Париже.

Ранее власти Франции сообщили о задержании у побережья Сицилии нефтяного танкера Deliver, следовавшего из Приморска под флагом Камеруна. Причиной стало якобы нарушение морского права.

"Необходимо отметить, что такие действия французских ВМС, захвативших следовавший под флагом Камеруна в открытом море танкер Deliver, являются незаконными и недопустимыми с точки зрения международного права", - сообщили агентству в дипмиссии.