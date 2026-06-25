Посольство России выясняет информацию о возможных пострадавших в Венесуэле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Венесуэле произошли две серии подземных толчков с магнитудой 7,2 и 7,5.
- По меньшей мере 32 человека погибли и более 700 получили ранения в результате землетрясения, при этом посольство России в Каракасе выясняет информацию о возможных пострадавших среди россиян.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Посольство России в Каракасе выясняет информацию о возможных пострадавших среди россиян в результате землетрясения в Венесуэле, сообщила дипмиссия.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что по меньшей мере 32 человека погибли и более 700 получили ранения в результате мощного землетрясения.
"Информация о пострадавших гражданах Российской Федерации выясняется", - говорится в заявлении посольства в Telegram.