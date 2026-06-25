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Совет ЕС одобрил сделку с США по торговым пошлинам - РИА Новости, 25.06.2026
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11:55 25.06.2026
Совет ЕС одобрил сделку с США по торговым пошлинам

Совет ЕС одобрил регламенты по таможенным пошлинам в рамках соглашения с США

© REUTERS / Yves HermanФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Yves Herman
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет Евросоюза одобрил регламенты по таможенным пошлинам в рамках торгового соглашения с США.
  • Регламенты отменяют оставшиеся таможенные пошлины ЕС на промышленные товары из США, вводят преференциальный доступ для ряда морепродуктов и некритичных сельскохозяйственных продуктов из США, а также продлевают приостановление пошлин на импорт омаров.
  • Регламент прекратит действие к концу 2029 года, до этого времени Еврокомиссия должна представить оценку их воздействия на торговые потоки между США и ЕС.
БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Совет Евросоюза одобрил регламенты по таможенным пошлинам в рамках торгового соглашения с США, говорится в опубликованном сообщении Совета ЕС.
В августе 2025 года США и ЕС объявили о достижении рамочного соглашения по торговле. Оно предполагает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, тогда как Вашингтон сохраняет пошлину в 15% на большую часть европейских товаров.
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"Сегодня Совет официально принял два регламента, реализующих обязательства по пошлинам, изложенные в совместном заявлении ЕС и США от 21 августа 2025 года. Принятие этих регламентов завершает законодательный процесс и подтверждает приверженность ЕС стабильным, предсказуемым и взаимовыгодным трансатлантическим торговым отношениям", - говорится в сообщении.
В заявлении уточняется, что принятые регламенты отменяют оставшиеся таможенные пошлины ЕС на промышленные товары из США, вводят преференциальный доступ для ряда морепродуктов и некритичных сельскохозяйственных продуктов из США. Кроме того, будет продлена приостановка пошлин на импорт омаров.
При этом предполагается специальный защитный инструмент для Евросоюза в случае значительного всплеска импорта или для тех случаев, когда США не соблюдают свои обязательства. В частности, речь идет о возможности приостанавливать таможенные преференции.
Отмечается, что регламент прекратит действие к концу 2029 году. До конца июня 2029 года Еврокомиссия должна представить оценку их воздействия на торговые потоки между США и ЕС.
Оба документа теперь должны быть подписаны. Они вступают в силу на следующий день после публикации в официальном журнале Евросоюза.
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