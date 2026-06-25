Совет ЕС одобрил сделку с США по торговым пошлинам

Краткий пересказ от РИА ИИ Совет Евросоюза одобрил регламенты по таможенным пошлинам в рамках торгового соглашения с США.

Регламенты отменяют оставшиеся таможенные пошлины ЕС на промышленные товары из США, вводят преференциальный доступ для ряда морепродуктов и некритичных сельскохозяйственных продуктов из США, а также продлевают приостановление пошлин на импорт омаров.

Регламент прекратит действие к концу 2029 года, до этого времени Еврокомиссия должна представить оценку их воздействия на торговые потоки между США и ЕС.

БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Совет Евросоюза одобрил регламенты по таможенным пошлинам в рамках торгового соглашения с США, говорится в опубликованном Совет Евросоюза одобрил регламенты по таможенным пошлинам в рамках торгового соглашения с США, говорится в опубликованном сообщении Совета ЕС.

В августе 2025 года США ЕС объявили о достижении рамочного соглашения по торговле. Оно предполагает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, тогда как Вашингтон сохраняет пошлину в 15% на большую часть европейских товаров.

"Сегодня Совет официально принял два регламента, реализующих обязательства по пошлинам, изложенные в совместном заявлении ЕС и США от 21 августа 2025 года. Принятие этих регламентов завершает законодательный процесс и подтверждает приверженность ЕС стабильным, предсказуемым и взаимовыгодным трансатлантическим торговым отношениям", - говорится в сообщении.

В заявлении уточняется, что принятые регламенты отменяют оставшиеся таможенные пошлины ЕС на промышленные товары из США, вводят преференциальный доступ для ряда морепродуктов и некритичных сельскохозяйственных продуктов из США. Кроме того, будет продлена приостановка пошлин на импорт омаров.

При этом предполагается специальный защитный инструмент для Евросоюза в случае значительного всплеска импорта или для тех случаев, когда США не соблюдают свои обязательства. В частности, речь идет о возможности приостанавливать таможенные преференции.

Отмечается, что регламент прекратит действие к концу 2029 году. До конца июня 2029 года Еврокомиссия должна представить оценку их воздействия на торговые потоки между США и ЕС.