Полиция в Дании не нашла доказательств активности БПЛА в небе в 2025 году

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Полиция Дании сообщила, что так и не смогла найти доказательства активности БПЛА в небе над столичным аэропортом осенью 2025 года и закрыла дело.

В мае посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявлял, что власти Дании так и не представили доказательств присутствия БПЛА в воздушном пространстве королевства в сентябре 2025 года.