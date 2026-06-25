Полиция в Дании не нашла доказательств активности БПЛА в небе в 2025 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция Дании не нашла доказательств активности БПЛА в небе над столичным аэропортом осенью 2025 года.
- Датские аэропорты в сентябре 2025 года несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, но обвинения в адрес России оказались бездоказательными.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Полиция Дании сообщила, что так и не смогла найти доказательства активности БПЛА в небе над столичным аэропортом осенью 2025 года и закрыла дело.
Датские аэропорты в сентябре 2025 года несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. Власти королевства бездоказательно пытались обвинить в этом Россию.
"Мы не можем подтвердить наличие активности беспилотников над аэропортом (Копенгагена - ред.) и вокруг него", - заявил главный инспектор полиции Серен Томассен, его слова приводит телерадиокомпания DR.
Правоохранители также сообщили, что закрыли дело.
В мае посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявлял, что власти Дании так и не представили доказательств присутствия БПЛА в воздушном пространстве королевства в сентябре 2025 года.