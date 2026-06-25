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Обещанная Еврокомиссией борьба с бюрократией в ЕС зашла в тупик, пишут СМИ - РИА Новости, 25.06.2026
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09:35 25.06.2026
Обещанная Еврокомиссией борьба с бюрократией в ЕС зашла в тупик, пишут СМИ

Politico: обещанная Еврокомиссией борьба с бюрократией в ЕС зашла в тупик

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переговоры стран Евросоюза по масштабному сокращению бюрократической нагрузки на бизнес зашли в тупик из-за разногласий вокруг экологических норм.
  • У стран ЕС остается четыре рабочих месяца до конца года, чтобы согласовать шесть omnibus-пакетов — законодательных инициатив по снижению административной нагрузки на европейский бизнес.
  • Министр Польши по вопросам дерегулирования Мацей Берек заявил, что усилий по сокращению бюрократии недостаточно и необходимо ввести «фильтр» против чрезмерного регулирования.
БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Переговоры стран Евросоюза по масштабному сокращению бюрократической нагрузки на бизнес зашли в тупик из-за разногласий вокруг экологических норм, сообщает издание Politico.
"Послам стран ЕС не удалось на заседании в среду достичь полноценного соглашения по экологическому блоку", - пишет издание со ссылкой на дипломатов.
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По данным Politico, до конца года у стран ЕС остается фактически четыре рабочих месяца, чтобы согласовать шесть так называемых omnibus-пакетов - масштабных законодательных инициатив, предусматривающих одновременный пересмотр десятков действующих норм для снижения административной нагрузки на европейский бизнес.
Отмечается, что из-за сохраняющихся разногласий основная часть работы теперь, вероятно, перейдет от председательствующего в Совете ЕС Кипра к Ирландии, которая примет председательство в конце месяца.
Министр Польши по вопросам дерегулирования Мацей Берек заявил Politico, что усилий по сокращению бюрократии недостаточно.
"Мы должны встроить в законодательный процесс своего рода фильтр, который не позволит каждый раз создавать чрезмерное регулирование", - сказал он.
Сокращение административной нагрузки на бизнес является одним из ключевых обещаний Еврокомиссии под председательством Урсулы фон дер Ляйен. Подготовленные Брюсселем omnibus-пакеты предусматривают пересмотр ряда экологических, корпоративных и других требований, однако их согласование сопровождается спорами между странами ЕС и политическими группами, опасающимися ослабления экологического законодательства, а то и окончательного отхода от политики так называемого "зеленого перехода", с которым во власть в 2019 году и пришла фон дер Ляйен.
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