Обещанная Еврокомиссией борьба с бюрократией в ЕС зашла в тупик, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Переговоры стран Евросоюза по масштабному сокращению бюрократической нагрузки на бизнес зашли в тупик из-за разногласий вокруг экологических норм.

У стран ЕС остается четыре рабочих месяца до конца года, чтобы согласовать шесть omnibus-пакетов — законодательных инициатив по снижению административной нагрузки на европейский бизнес.

Министр Польши по вопросам дерегулирования Мацей Берек заявил, что усилий по сокращению бюрократии недостаточно и необходимо ввести «фильтр» против чрезмерного регулирования.

БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Переговоры стран Евросоюза по масштабному сокращению бюрократической нагрузки на бизнес зашли в тупик из-за разногласий вокруг экологических норм, сообщает издание Politico.

"Послам стран ЕС не удалось на заседании в среду достичь полноценного соглашения по экологическому блоку", - пишет издание со ссылкой на дипломатов.

По данным Politico , до конца года у стран ЕС остается фактически четыре рабочих месяца, чтобы согласовать шесть так называемых omnibus-пакетов - масштабных законодательных инициатив, предусматривающих одновременный пересмотр десятков действующих норм для снижения административной нагрузки на европейский бизнес.

Отмечается, что из-за сохраняющихся разногласий основная часть работы теперь, вероятно, перейдет от председательствующего в Совете ЕС Кипра к Ирландии, которая примет председательство в конце месяца.

Министр Польши по вопросам дерегулирования Мацей Берек заявил Politico, что усилий по сокращению бюрократии недостаточно.

"Мы должны встроить в законодательный процесс своего рода фильтр, который не позволит каждый раз создавать чрезмерное регулирование", - сказал он.