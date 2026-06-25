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СМИ: конфликт Мелони и Трампа может привести к сближению Франции и Италии - РИА Новости, 25.06.2026
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08:18 25.06.2026
СМИ: конфликт Мелони и Трампа может привести к сближению Франции и Италии

Politico: конфликт Мелони и Трампа может привести к сближению Франции и Италии

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время саммита G7 в Эвиан-ле-Бен
Президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время саммита G7 в Эвиан-ле-Бен - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время саммита G7 в Эвиан-ле-Бен
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Между премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом США Дональдом Трампом произошел конфликт.
  • Трамп заявил, что Мелони «умоляла» его о совместной фотографии на саммите G7, а Мелони назвала эти слова «полностью выдуманными».
  • Издание Politico со ссылкой на бывшего французского чиновника сообщает, что конфликт между Мелони и Трампом может дать возможность лидерам Италии и Франции сблизиться.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Недавний конфликт между премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом США Дональдом Трампом может дать возможность лидерам Италии и Франции сблизиться, сообщает издание Politico со ссылкой на бывшего французского чиновника.
Американский президент в комментарии телеканалу La7 заявил 19 июня, что Мелони "умоляла" его о совместной фотографии на недавнем саммите G7 во Франции, и он согласился из жалости. Мелони назвала эти слова Трампа "полностью выдуманными" и добавила, что "ни она, ни Италия" никогда не умоляют, после чего Трамп заявил, что Мелони не удастся снова "подружиться" с США ради улучшения своих рейтингов. По словам бывшего чиновника, президент Франции Эммануэль Макрон ранее в 2022 году уже пытался "навести мосты" с итальянским премьером, но Мелони не проявила к этому особого интереса. Politico уточняет, что между лидерами годами сохранялись непростые отношения, включавшие разногласия по разным вопросам, например, по миграции.
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"Последняя перепалка между Мелони и Трампом явно дает возможность лидерам Франции и Италии сблизиться", - приводит Politico слова бывшего чиновника.
Телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец сообщал 12 июня, что 25 числа состоится первый двусторонний саммит между президентом Франции и премьером Италии в городе Антиб на юге Франции, что позволит углубить сотрудничество двух стран в нескольких стратегических областях, в том числе в энергетике и обороне.
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