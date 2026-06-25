СМИ: конфликт Мелони и Трампа может привести к сближению Франции и Италии

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Недавний конфликт между премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом США Дональдом Трампом может дать возможность лидерам Италии и Франции сблизиться, сообщает издание Politico со ссылкой на бывшего французского чиновника.

Телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец сообщал 12 июня, что 25 числа состоится первый двусторонний саммит между президентом Франции и премьером Италии в городе Антиб на юге Франции, что позволит углубить сотрудничество двух стран в нескольких стратегических областях, в том числе в энергетике и обороне.