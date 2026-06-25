СМИ: конфликт Мелони и Трампа может привести к сближению Франции и Италии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Между премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом США Дональдом Трампом произошел конфликт.
- Трамп заявил, что Мелони «умоляла» его о совместной фотографии на саммите G7, а Мелони назвала эти слова «полностью выдуманными».
- Издание Politico со ссылкой на бывшего французского чиновника сообщает, что конфликт между Мелони и Трампом может дать возможность лидерам Италии и Франции сблизиться.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Недавний конфликт между премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом США Дональдом Трампом может дать возможность лидерам Италии и Франции сблизиться, сообщает издание Politico со ссылкой на бывшего французского чиновника.
Американский президент в комментарии телеканалу La7 заявил 19 июня, что Мелони "умоляла" его о совместной фотографии на недавнем саммите G7 во Франции, и он согласился из жалости. Мелони назвала эти слова Трампа "полностью выдуманными" и добавила, что "ни она, ни Италия" никогда не умоляют, после чего Трамп заявил, что Мелони не удастся снова "подружиться" с США ради улучшения своих рейтингов. По словам бывшего чиновника, президент Франции Эммануэль Макрон ранее в 2022 году уже пытался "навести мосты" с итальянским премьером, но Мелони не проявила к этому особого интереса. Politico уточняет, что между лидерами годами сохранялись непростые отношения, включавшие разногласия по разным вопросам, например, по миграции.
"Последняя перепалка между Мелони и Трампом явно дает возможность лидерам Франции и Италии сблизиться", - приводит Politico слова бывшего чиновника.
Телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец сообщал 12 июня, что 25 числа состоится первый двусторонний саммит между президентом Франции и премьером Италии в городе Антиб на юге Франции, что позволит углубить сотрудничество двух стран в нескольких стратегических областях, в том числе в энергетике и обороне.