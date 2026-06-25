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СМИ узнали, с чем столкнутся страны НАТО на саммите в Анкаре из-за Украины - РИА Новости, 25.06.2026
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15:16 25.06.2026
СМИ узнали, с чем столкнутся страны НАТО на саммите в Анкаре из-за Украины

Politico: поддержка Украины станет самым спорным вопросом на саммите НАТО

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поддержка Украины станет самым спорным вопросом на грядущем саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля.
  • Несмотря на предварительное соглашение США о прекращении конфликта в Иране, европейские чиновники опасаются, что связанные с этим вопросы могут стать центральной темой встреч в Анкаре.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Поддержка Украины будет самым спорным вопросом на грядущем саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов НАТО.
"Один из дипломатов заявил, что поддержка Украины, вероятно, станет самым спорным пунктом", - пишет издание.
По данным издания, ожидается, что союзники по НАТО объявят о заключении новых контрактов на поставку вооружений на миллиарды долларов и увеличении производства оружия, однако само совместное заявление будет кратким, как и в 2025 году.
Кроме того, по данным издания, несмотря на то, что США подписали предварительное соглашение о прекращении конфликта в Иране, европейские чиновники опасаются, что связанные с этим нерешенные вопросы могут стать центральной темой встреч в Анкаре.
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