СМИ узнали, с чем столкнутся страны НАТО на саммите в Анкаре из-за Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поддержка Украины станет самым спорным вопросом на грядущем саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля.
- Несмотря на предварительное соглашение США о прекращении конфликта в Иране, европейские чиновники опасаются, что связанные с этим вопросы могут стать центральной темой встреч в Анкаре.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Поддержка Украины будет самым спорным вопросом на грядущем саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов НАТО.
"Один из дипломатов заявил, что поддержка Украины, вероятно, станет самым спорным пунктом", - пишет издание.
По данным издания, ожидается, что союзники по НАТО объявят о заключении новых контрактов на поставку вооружений на миллиарды долларов и увеличении производства оружия, однако само совместное заявление будет кратким, как и в 2025 году.
Кроме того, по данным издания, несмотря на то, что США подписали предварительное соглашение о прекращении конфликта в Иране, европейские чиновники опасаются, что связанные с этим нерешенные вопросы могут стать центральной темой встреч в Анкаре.