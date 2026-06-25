СМИ узнали, с чем столкнутся страны НАТО на саммите в Анкаре из-за Украины

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Поддержка Украины будет самым спорным вопросом на грядущем саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов НАТО.

Кроме того, по данным издания, несмотря на то, что США подписали предварительное соглашение о прекращении конфликта в Иране, европейские чиновники опасаются, что связанные с этим нерешенные вопросы могут стать центральной темой встреч в Анкаре.