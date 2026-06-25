Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пленный украинский военнослужащий Андрей Фибулевский рассказал, что его отправили служить в штурмовой полк ВСУ «Скала», несмотря на гепатит С.
- По словам Фибулевского, в полку было много людей, непригодных к службе, включая инвалидов и людей с гепатитом.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий̆ рассказал на видео от Минобороны РФ, что его отправили служить в штурмовой полк ВСУ "Скала", несмотря на гепатит С.
"Взяли кровь на анализ. Обнаружилось, что у меня гепатит C. Меня все равно отправили в "Скалу", - сообщил Андрей Фибулевский.
По его словам, в полку вообще было много непригодных к службе. "Были инвалиды с руками, с ногами, с ходьбой и с гепатитами, и все ровно всех пихали в "Скалу", - добавил Фибулевский.
В сентябре 2025 года в российских силовых структурах РИА Новости сообщали, что родственники военных 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ подсчитали количество пропавших без вести в этом году и пришли к выводу, что оно сопоставимо с численностью батальона. Полк принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года и прославился абсолютным безразличием к своему личному составу, издевательствами и мясными штурмами.