Пленный рассказал, что его отправили в ВСУ, несмотря на гепатит

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий̆ рассказал на видео от Минобороны РФ, что его отправили служить в штурмовой полк ВСУ "Скала", несмотря на гепатит С.

"Взяли кровь на анализ. Обнаружилось, что у меня гепатит C. Меня все равно отправили в "Скалу", - сообщил Андрей Фибулевский.

По его словам, в полку вообще было много непригодных к службе. "Были инвалиды с руками, с ногами, с ходьбой и с гепатитами, и все ровно всех пихали в "Скалу", - добавил Фибулевский.