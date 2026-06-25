В Петербурге в день "Алых парусов" введут ограничения для транспорта

Краткий пересказ от РИА ИИ Праздник выпускников школ «Алые паруса» пройдет в Санкт-Петербурге 27 июня.

В связи с проведением праздника будут введены ограничения для движения транспорта, в частности, будет запрещено движение по Троицкому и Дворцовому мостам на указанный период.

Городской комитет рекомендует автомобилистам заранее планировать маршруты и по возможности пользоваться общественным транспортом.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Ограничения для движения транспорта будут введены в связи с проведением праздника выпускников школ "Алые паруса" 27 июня в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по транспорту.

В этом году праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет в Петербурге 27 июня. Зрителей ждут праздничный концерт на Дворцовой площади, красочное светопиротехническое представление и появление на Неве брига "Россия" под алыми парусами.

"Движение транспорта будет запрещено: с 14.00 часов 27 июня до 13.00 часов 28 июня на Троицком мосту, с 12.00 часов 27 июня до 10.00 часов 29 июня на Дворцовом мосту", - отмечается в сообщении.

Также в день праздника будут перекрыты Благовещенский мост, Дворцовая и Адмиралтейская набережные, Дворцовая площадь, Биржевая площадь, Университетская набережная и десятки участков дорог.

Как сообщил городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, 27 июня будет также закрыт доступ пешеходов на Дворцовую площадь, Дворцовую и Адмиралтейскую набережные.

"В связи с подготовкой и проведением праздника в центре города вводятся серьезные ограничения для транспорта… Настоятельно рекомендуем автомобилистам заранее планировать маршруты и по возможности пользоваться общественным транспортом", - сообщил комитет.