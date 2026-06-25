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В Петербурге в день "Алых парусов" введут ограничения для транспорта - РИА Новости, 25.06.2026
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23:08 25.06.2026 (обновлено: 23:09 25.06.2026)
В Петербурге в день "Алых парусов" введут ограничения для транспорта

В Петербурге на время "Алых парусов" перекроют ряд мостов и улиц

© Фото : Андрей СтрельниковПраздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Праздник Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : Андрей Стрельников
Праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Праздник выпускников школ «Алые паруса» пройдет в Санкт-Петербурге 27 июня.
  • В связи с проведением праздника будут введены ограничения для движения транспорта, в частности, будет запрещено движение по Троицкому и Дворцовому мостам на указанный период.
  • Городской комитет рекомендует автомобилистам заранее планировать маршруты и по возможности пользоваться общественным транспортом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Ограничения для движения транспорта будут введены в связи с проведением праздника выпускников школ "Алые паруса" 27 июня в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по транспорту.
В этом году праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет в Петербурге 27 июня. Зрителей ждут праздничный концерт на Дворцовой площади, красочное светопиротехническое представление и появление на Неве брига "Россия" под алыми парусами.
"Движение транспорта будет запрещено: с 14.00 часов 27 июня до 13.00 часов 28 июня на Троицком мосту, с 12.00 часов 27 июня до 10.00 часов 29 июня на Дворцовом мосту", - отмечается в сообщении.
Также в день праздника будут перекрыты Благовещенский мост, Дворцовая и Адмиралтейская набережные, Дворцовая площадь, Биржевая площадь, Университетская набережная и десятки участков дорог.
Как сообщил городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, 27 июня будет также закрыт доступ пешеходов на Дворцовую площадь, Дворцовую и Адмиралтейскую набережные.
"В связи с подготовкой и проведением праздника в центре города вводятся серьезные ограничения для транспорта… Настоятельно рекомендуем автомобилистам заранее планировать маршруты и по возможности пользоваться общественным транспортом", - сообщил комитет.
"Алые паруса" - праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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