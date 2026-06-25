Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге усилят контроль за крышами домов к "Алым парусам" - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:38 25.06.2026
В Петербурге усилят контроль за крышами домов к "Алым парусам"

В центре Петербурга усилят контроль за крышами домов к "Алым парусам"

© РИА Новости / Алексей ДаничевПраздник "Алые паруса"
Праздник Алые паруса - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Праздник "Алые паруса". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В преддверии праздника «Алые паруса» в Санкт-Петербурге усилят контроль за доступом на крыши домов в центре города.
  • Власти проведут проверки в 179 многоквартирных домах и усилят технические меры защиты, включая установку противовзломных устройств и видеонаблюдение.
  • За нелегальные прогулки по крышам предусмотрен административный штраф до 2,5 тысячи рублей и возможна уголовная ответственность до 2 лет лишения свободы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Контроль за доступом на крыши домов в центре Санкт-Петербурга усилят в преддверии праздника выпускников школ "Алые паруса", сообщил городской жилищный комитет.
"К "Алым парусам" усилить проверки замков на чердаках, провести инструктажи с УК и обеспечить взаимодействие с полицией", - говорится в сообщении.
Комитет отмечает, что летом в центре Петербурга активизируются нелегальные экскурсии на крышах. Это наносит ущерб кровлям и коммуникациям, беспокоит жильцов, а также опасно для жизни участников таких экскурсий.
По поручению властей в четырех центральных районах проверят 179 многоквартирных домов, где регулярно появляются посторонние. В частности, администрациям поручено: закрепить ответственных за каждый дом, ежедневно контролировать закрытие чердаков; передавать контакты организаторов в комитет по печати; усилить техзащиту (противовзломные устройства, контроль доступа, видеонаблюдение).
Власти напоминают, что за нелегальные прогулки по крышам предусмотрен административный штраф в размере до 2,5 тысячи рублей, а также возможна уголовная ответственность — до 2 лет лишения свободы по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
В этом году праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет в Петербурге 27 июня. Зрителей ждут праздничный концерт на Дворцовой площади, красочное светопиротехническое представление и появление на Неве брига "Россия" под алыми парусами.
"Алые паруса" - праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.
Вид на купол исторического здания Дома Зингера со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
В Петербурге хотят заблокировать сайты с экскурсиями по крышам
7 мая, 12:19
 
ОбществоСанкт-ПетербургНева (река)РоссияАлександр Грин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала