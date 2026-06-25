В Петербурге усилят контроль за крышами домов к "Алым парусам"

Краткий пересказ от РИА ИИ В преддверии праздника «Алые паруса» в Санкт-Петербурге усилят контроль за доступом на крыши домов в центре города.

Власти проведут проверки в 179 многоквартирных домах и усилят технические меры защиты, включая установку противовзломных устройств и видеонаблюдение.

За нелегальные прогулки по крышам предусмотрен административный штраф до 2,5 тысячи рублей и возможна уголовная ответственность до 2 лет лишения свободы.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Контроль за доступом на крыши домов в центре Санкт-Петербурга усилят в преддверии праздника выпускников школ "Алые паруса", сообщил городской жилищный комитет.

"К "Алым парусам" усилить проверки замков на чердаках, провести инструктажи с УК и обеспечить взаимодействие с полицией", - говорится в сообщении.

Комитет отмечает, что летом в центре Петербурга активизируются нелегальные экскурсии на крышах. Это наносит ущерб кровлям и коммуникациям, беспокоит жильцов, а также опасно для жизни участников таких экскурсий.

По поручению властей в четырех центральных районах проверят 179 многоквартирных домов, где регулярно появляются посторонние. В частности, администрациям поручено: закрепить ответственных за каждый дом, ежедневно контролировать закрытие чердаков; передавать контакты организаторов в комитет по печати; усилить техзащиту (противовзломные устройства, контроль доступа, видеонаблюдение).

Власти напоминают, что за нелегальные прогулки по крышам предусмотрен административный штраф в размере до 2,5 тысячи рублей, а также возможна уголовная ответственность — до 2 лет лишения свободы по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В этом году праздник выпускников школ "Алые паруса" пройдет в Петербурге 27 июня. Зрителей ждут праздничный концерт на Дворцовой площади, красочное светопиротехническое представление и появление на Неве брига "Россия" под алыми парусами.